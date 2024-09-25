Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. Так, учеников 4-х, 9-х и 11 классов в 2024/25 учебном году освободят от прохождения ГИА.
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Будут ли ученики сдавать ГИА в следующем году
Свидетельства достижений или свидетельства о получении базового или полного среднего образования ученики смогут получить без прохождения аттестации.
В то же время для учеников 4-х классов тех школ, которые будут участвовать во втором этапе пилотирования ГИА, аттестацию запланировали.
Они будут проходить итоговую аттестацию по украинскому языку, чтению и математике.
Однако данные, полученные по ее итогам, не повлияют на итоговые оценки учеников.
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Почему будут проводить пилотную ГИА
Результаты этой ГИА используют для:
- уточнения подходов к оцениванию;
- разработки модели тестирования, которая должна обеспечивать как можно более полный охват обязательных результатов обучения, определенных новым Государственным стандартом начального образования и действующими образовательными программами для начальной школы.
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