Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Так, учнів 4-х, 9-х і 11 класів у 2024/25 навчальному році звільнять від проходження ДПА.
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Чи складатимуть учні ДПА наступного року
Свідоцтва досягнень або свідоцтва про здобуття базової чи повної середньої освіти учні зможуть отримати без проходження атестації.
Водночас для учнів 4-х класів тих шкіл, які братимуть участь у другому етапі пілотування ДПА, атестацію запланували.
Вони проходитимуть підсумкову атестацію з української мови, читання та математики.
Однак дані, отримані за її підсумками, не вплинуть на підсумкові оцінки учнів.
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Чому проводитимуть пілотну ДПА
Результати цієї ДПА використають для:
- уточнення підходів до оцінювання;
- розроблення моделі тестування, яка має забезпечувати якомога повніше охоплення обов'язкових результатів навчання, визначених новим Державним стандартом початкової освіти і чинними освітніми програмами для початкової школи.
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