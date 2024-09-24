Натомість далеко не всі батьки підтримують впровадження таких новацій. "За" реалізацію цієї реформи – менш ніж третина батьків учнів 5 – 6 класів.

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Чи підтримують батьки запровадження 12-річної освіти

Такі дані продемонстрували результати соціологічного дослідження "Реформа профільної середньої освіти". Його провів Київський міжнародний інститут соціології та презентувало Міністерство освіти і науки.

Так, більшість батьків українських учнів критично ставляться до запровадження 12-річної шкільної освіти.

Загалом 59% батьків учнів 5 – 6 класів НУШ негативно ставляться до збільшення тривалості навчання на один рік.

Категорично не підтримують таку новацію 25%, а радше не підтримують – 34%.

Натомість запровадження 12-річної школи підтримують 29% опитаних.

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Що думають учні про додатковий рік навчання

Майже чверть учнів 10 – 11 класів позитивно ставляться до того, що з 2027 року навчання в старшій школі триватиме три роки.

Натомість 22% школярів ставляться до новації негативно.

Понад половина учнів (54%) має або нейтральне, або невизначене ставлення до 12 років навчання у школі.

Важливо! Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі Освіти 24 "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.