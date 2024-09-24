Но далеко не все родители поддерживают внедрение таких новаций. "За" реализацию этой реформы – менее трети родителей учеников 5 – 6 классов.

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Поддерживают ли родители введение 12-летнего образования

Такие данные продемонстрировали результаты социологического исследования "Реформа профильного среднего образования". Его провел Киевский международный институт социологии и представило Министерство образования и науки.

Так, большинство родителей украинских учеников критически относятся к введению 12-летнего школьного образования.

В общем 59% родителей учеников 5 – 6 классов НУШ негативно относятся к увеличению продолжительности обучения на один год.

Категорически не поддерживают такую новацию 25%, а скорее не поддерживают – 34%.

Введение 12-летней школы поддерживают 29% опрошенных.

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Что думают ученики о дополнительном годе обучения

Почти четверть учеников 10 – 11 классов положительно относятся к тому, что с 2027 года обучение в старшей школе продлится три года.

Зато 22% школьников относятся к новации негативно.

Более половины учеников (54%) имеет или нейтральное, или неопределенное отношение к 12 годам обучения в школе.

Важно! Подробнее об основных изменениях, цели, пути и даты внедрения этой реформы читайте в материале Образования 24 "Реформа профильного среднего образования: репетиторы будут не нужны, количество предметов уменьшат" по ссылке.