Ученики благодаря реформе смогут выбирать отдельный профиль и, соответственно, – предметы, которые им интересны для изучения. В Министерстве образования и науки Украины также надеются, что такая образовательная система даст возможность старшеклассникам готовиться к ВНО без репетиторов. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал Образованию 24 об основных изменениях, целях, путях и датах внедрения этой реформы.

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Школа благодаря реформе будет помогать ученикам выбирать профессию

В МОН отмечали, что ученики в Украине практически не имеют влияния на то, что изучать. По гуманитарным профилям получают образование примерно 70% учеников. Школам не хватает материально-технических ресурсов, чтобы повысить качество образования по естественным и IT-профилям.

В свою очередь школы должны помогать молодым людям делать выбор будущей профессии. Рынок труда при этом меняется, поэтому страна не может во время войны вкладывать средства в образование людей, которые в будущем не будут работать по специальности.

Государство должно формировать запрос на специальности, необходимые для восстановления страны. И напоследок: 11-летний срок обучения не соответствует практике стран ЕС, частью которого планирует стать Украина.

Ученики будут изучать больше предметов, которые им интересны

В 2027 году ученики, которые пойдут в 10 класс, будут иметь новый тип учебных заведений – академические лицеи и профессиональные колледжи. В этих заведениях они будут получать образование по новым стандартам.

Стандарт, который утвердит в ближайшее время Кабмин, будет предусматривать новые подходы к организации образовательного процесса. То есть старшая профильная школа будет иметь профиль – это отдельно определенные учебные программы, которые будут иметь ядро, базовый компонент и углубленное изучение отдельных предметов, а также – определенное количество часов на выбор, когда ученик вообще сможет выбирать сам те предметы, которые он хочет изучать,

– говорит Андрей Сташкив.

Это одна особенность. Вторая – это то, что у нас появляется дополнительный год, это – 10 класс, адаптационный год. Ученики будут учиться уже 12 лет, а не 11, что в принципе и происходит во многих странах ЕС и мира, где среднее образование получают не за 10 – 11 лет, а 12, а то и больше.



Андрей Сташкив рассказывает представителям общин о реформе / Фото Мария Волошин, 24 Канал

Сеть учебных заведений поделят на лицеи и колледжи

Таким образом, это профильное среднее образование будет иметь два направления.

академическое: с углубленным изучением предметов (курсов) и подготовкой к получению высшего образования;

с углубленным изучением предметов (курсов) и подготовкой к получению высшего образования; профессиональное: ориентированное на рынок труда и на сравнительно быстрый процесс получения профессии.

Ученики смогут выбирать профиль обучения, предметы и курсы для углубленного изучения – и так готовиться к освоению профессии еще в школе. В этом будет помогать и профориентация, которая начнется в базовой школе. В МОН предусматривают, что академические лицеи будут работать отдельно от начальных школ и гимназий. Также должны обновить материальную базу, повысить квалификацию учителей, разработать новые учебные программы и материалы.

На параллели должно учиться не менее сотни учеников, чтобы организовать выбор профилей и предметов/курсов. Это должны быть либо многопрофильные заведения, либо несколько лицеев с разными профилями на одной территории. Чем больше лицей, тем легче обеспечить профильность и выбор курсов/предметов:

30 учеников на параллели: 2 группы (отсутствие выбора);

60 учеников на параллели: 3 группы;

100 учеников на параллели: 5 групп;

160 учеников на параллели: 8 групп.

Изменения сети учебных заведений должны соответствовать демографической ситуации. До 1 сентября 2024 года в Украине должны утвердить планы формирования сети учебных заведений. Будут учитывать приближенность учебных заведений к местам проживания учеников. Эксперты предлагают такие показатели: 30 километров до лицея для подвоза детей и проживания при нем, 10 километров – для ежедневного доезда.

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В МОН также отмечают, что важно, чтобы больше учеников после 9 класса имели желание получать профессиональное образование, что соответствует потребностям рынка труда. Стратегически важно разделить профильное среднее образование от базового. Профтехи и колледжи должны стать местами, где престижно получать высокооплачиваемые и востребованные профессии. Однако сегодня примерно 35% выпускников 9 класса в Украине выбирают профессиональное образование, тогда как в Швейцарии, Германии и Австрии эта доля доходит до 70%.

Количество предметов в старших классах уменьшится

Сейчас есть более 15 предметов, которые ученики изучают в 10 – 11 классах. Реформа профильного среднего образования предусматривает уменьшение количества этих предметов.

Будет ядро, когда только отдельные предметы, они могут быть интегрированными (к примеру, украинский язык и украинская литература, объединены в один предмет), будут обязательными для всех. И будет профиль – углубленное изучение предметов, к примеру, математики, алгебры – в зависимости от того, какой профиль. И что самое важное – будет достаточно много предметов на выбор,

– продолжает чиновник.

Так, ученик сможет сам планировать свою образовательную траекторию – и не так, как сейчас, нанимать репетиторов и готовиться к НМТ, а выбирать те предметы, которые ему интересны.

Предметы можно будет выбирать в каждом классе

Сколько можно будет выбрать предметов, будет зависеть от конкретного учебного заведения и профиля, в рамках которого будет учиться ученик.

Если говорить в общем о стандарте и типовом учебном плане, который есть в 10 классе, – это 33% от общего количества на выбор, а в 12 классе – это уже 66% от общего количества часов,

– добавляет заместитель министра.

Так, ученик выбирает профиль, когда идет учиться в академический лицей, к примеру, а предметы на выбор может выбирать ежегодно. При этом мы хотим сделать так, чтобы это были отдельные курсы, например, условно, курсы углубленного изучения английского языка. Их школьник сможет выбирать даже в 12 классе, если он захочет еще дополнительно изучить английский язык, в частности какие-то его особенности, например, английский для физиков.



Андрей Сташкив рассказывает представителям общин о реформе / Фото DECIDE

Выбранный профиль можно будет изменить

10 класс – это скорее адаптационный класс, когда профиль не имеет большого значения. Здесь ученики больше будут наверстывать образовательные разрывы, которые есть после 9 класса. И при формировании своей образовательной траектории в 11 классе его можно изменить.

Старшеклассники смогут готовиться к сдаче ВНО или НМТ без репетиторов

Одна из задач этой реформы – сделать так, чтобы ученики не нанимали репетиторов, а получали именно те знания, которые им нужны для дальнейшего обучения в учреждениях высшего образования. МОН над этим работает.

Реформа должна помочь преодолеть учебные пробелы/разрывы

Результаты исследования PISA демонстрируют разницу в уровне знаний учеников разных школ – и это не всегда сельская/городская школа – это больше о социально-экономическом статусе учеников, которые учатся в этих учебных заведениях. И одной из задач профильного образования является выравнивание этого неравенства и предоставление доступа к качественному образованию всем ученикам – независимо от того, где они живут. Именно для этого формируют сеть академических лицеев, в которых эти школьники будут учиться.

"Если мы говорим о сельских территориях – речь идет о меньшем количестве академических лицеев, чем сейчас есть обычных школ, в которых ученики учатся до 11 класса. И это прежде всего связано с тем, что нам нужны будут большие учебные заведения, где будет учиться большее количество учеников, чтобы можно было воплотить в жизнь эту идею профилей. Когда есть ученики, которые выберут один профиль, есть ученики, которые выберут другой, и будут предметы, которые будут выбирать из разных профилей те же ученики, и надо будет образовывать уже межклассные группы", – уточняет заместитель Лисового.

Апробация будущей реформы уже продолжается

В старшей профильной школе пилотный проект продлится два года – в течение 2025 – 2026 годов. Мы уже начали подготовку и выбрали 25 учебных заведений, которые начнут предпилот по всей территории Украины. А в 2025 году уже 100 – 150 учебных заведений станут участниками пилотного проекта.

Результаты от пилотного проекта и самой реформы будут отличаться

Результаты пилотирования – то есть оценка содержательного наполнения учебных программ – будут в 2026 – 2027 годах. Если говорить о результатах массового производства этой реформы, то первые ученики, которые закончат обучение в академических лицеях или профессиональных колледжах, закончат его в 2030 году. Именно тогда мы и получим практические результаты реформы.

В регионах должны согласовать перспективную сеть лицеев

До 1 сентября 2024 года в каждой области должна быть согласована перспективная сеть академических и профессиональных лицеев. В дальнейшем с 2027 года эта сеть должна заработать. Поэтому мы разговариваем с общинами и руководством области и объясняем суть этой реформы.

Количество учеников будет стремительно снижаться

В 2029 – 2030 учебном году, когда в лицеях впервые одновременно будут учиться 10, 11 и 12 классы, контингент учеников составит примерно 1,2 млн человек (нынешние 4 – 6 классы). В планах на эти годы – 45% учеников пойдут учиться в ЗП(ПТ или ПП)О. Далее количество учеников будет стремительно снижаться в соответствии с демографическим прогнозом. В 2032 году контингент профильного среднего образования составит 874,2 тысячи человек (или еще меньше, из-за того что часть учеников может не вернутся из-за границы).

Да, планы у Минобразования амбициозные. А вот как будет продолжаться подготовка к внедрению вышеупомянутой реформы и какие изменения произойдут де-факто, – об этом будем рассказывать вам в дальнейшем.