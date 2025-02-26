Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины. Надежда Кузьмичева во время заседания парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Рады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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ИИ будет проверять учебники

Чиновница заметила, что со следующего года планируется существенно обновить механизмы подготовки учебников для школьников.

Изменения будут касаться всех этапов подготовки учебной литературы – от обновления требований к книгам и к изменению подходов в доставке книг школам,

– уточнила заместитель министра.

В частности, с 2026 года в Министерстве образования и науки Украины планируют начать проверку соответствия учебников требованиям учебной литературы не только при участии экспертов (при условии случайного закрепления эксперта за учебником), но и с использованием искусственного интеллекта.

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Что известно о скандалах с учебниками