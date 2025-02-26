Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета парламента Сергея Бабака. Цель документа– предоставить правительству правовые основания для урегулирования всех вопросов о порядке признания результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей.

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Обучение украинских учащихся-беженцев будут признавать на Родине

Также закон создает правовые основания для признания образовательных центров, созданных за границей – школ, субботних или воскресных школ, общественных организаций, которые предоставляют образовательные услуги украинским детям за границей.

Авторы законопроекта отмечают, что действующий до сих пор механизм признания результатов обучения недостаточен и неадекватен для признания результатов обучения украинцев, получающие соответствующие знания, умение, навыки и другие компетентности у субъектов образовательной деятельности, расположенные за границей.

Принятый документ предоставит правительству возможность разработать нормативные акты, что позволят засчитать результаты обучения детей, выехавших за границу.

Это должно упростить механизм признания результатов обучения и будет способствовать защите прав украинцев на общее среднее образование и их возвращению в Украину.

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Как учатся украинские дети за границей