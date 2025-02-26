Петропольский лицей Широковского сельского совета Запорожского района стал пятой школой в области, что теперь имеет современное подземное образовательное пространство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также Когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2025 году
Что известно о пятой подземной школе в Запорожской области
Строительство противорадиационного укрытия на 200 мест (400 в две смены) состоялось в рамках комплексной политики Министерства образования и науки "Школа офлайн".
Основные характеристики подземной школы:
- 7 учебных классов;
- лаунж-зона, медицинский кабинет, буфет;
- приспособлены санитарно-гигиенические комнаты для людей с особыми потребностями;
- обучение офлайн также возобновят 50 учеников Новопетровского филиала лицея.
Подземная школа в Запорожье / фото Запорожская ОВА
Сколько средств потратили на строительство
Общая сметная стоимость строительства составляет 72, 540 миллионов гривен, из которых:
- 65, 286 миллионов гривен– государственная субвенция;
- 7, 254 миллиона гривен– софинансирование из местных бюджетов.
Да, в Запорожье уже работают 5 подземных школ, еще 8 строят.
"Школа оффлайн"– это комплексная политика МОН, направлена на создание условий для очного обучения в условиях войны. В прошлом году в рамках политики правительство выделило 7, 5 миллиардов гривен на обустройство укрытий в ЗЗСО, в этом году еще – 6, 2 миллиарда гривен,
– сообщили в МОН.
- Напомним, что в Запорожской области заработала еще одна подземная школа. Она открыла дверь для учеников в поселке Балабино, что в 15 километрах от областного центра.