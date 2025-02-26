Петропольский лицей Широковского сельского совета Запорожского района стал пятой школой в области, что теперь имеет современное подземное образовательное пространство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Что известно о пятой подземной школе в Запорожской области

Строительство противорадиационного укрытия на 200 мест (400 в две смены) состоялось в рамках комплексной политики Министерства образования и науки "Школа офлайн".

Основные характеристики подземной школы:

7 учебных классов;

лаунж-зона, медицинский кабинет, буфет;

приспособлены санитарно-гигиенические комнаты для людей с особыми потребностями;

обучение офлайн также возобновят 50 учеников Новопетровского филиала лицея.



Подземная школа в Запорожье / фото Запорожская ОВА

Сколько средств потратили на строительство

Общая сметная стоимость строительства составляет 72, 540 миллионов гривен, из которых:

65, 286 миллионов гривен– государственная субвенция;

7, 254 миллиона гривен– софинансирование из местных бюджетов.

Да, в Запорожье уже работают 5 подземных школ, еще 8 строят.

"Школа оффлайн"– это комплексная политика МОН, направлена на создание условий для очного обучения в условиях войны. В прошлом году в рамках политики правительство выделило 7, 5 миллиардов гривен на обустройство укрытий в ЗЗСО, в этом году еще – 6, 2 миллиарда гривен,

– сообщили в МОН.