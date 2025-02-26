Петропільський ліцей Широківської сільської ради Запорізького району став п'ятою школою в області, що тепер має сучасний підземний освітній простір. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Що відомо про п'яту підземну школу у Запорізькій області
Будівництво протирадіаційного укриття на 200 місць (400 у дві зміни) відбулося в межах комплексної політики Міністерства освіти і науки України "Школа офлайн".
Основні характеристики підземної школи:
- 7 навчальних класів;
- лаунж-зона, медичний кабінет, буфет;
- пристосовані санітарно-гігієнічні кімнати для людей з особливими потребами;
- навчання офлайн також відновлять 50 учнів Новопетрівської філії ліцею.
Підземна школа на Запоріжжі / фото Запорізька ОВА
Скільки коштів витратили на будівництво
Загальна кошторисна вартість будівництва становить 72,540 мільйона гривень, з яких:
- 65,286 мільйона гривень – державна субвенція;
- 7,254 мільйона гривень – співфінансування з місцевих бюджетів.
Так, на Запоріжжі вже працюють 5 підземних шкіл, ще 8 будують.
"Школа офлайн" – це комплексна політика МОН, спрямована на створення умов для очного навчання в умовах війни. Торік у межах політики уряд виділив 7,5 мільярда гривень на облаштування укриттів у ЗЗСО, цього року ще – 6,2 мільярда гривень,
– повідомили у МОН.
- Нагадаємо, що у Запорізькій області запрацювала ще одна підземна школа. Вона відчинила двері для учнів у селищі Балабине, що за 15 кілометрів від обласного центру.