У його межах передбачили осінні, зимові та весняні канікули. Коли учні відпочиватимуть навесні цьогоріч, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Чи можуть скасувати канікули у школах через карантин

Коли будуть весняні канікули у школах

У межах цього навчального року педагогічні ради шкіл можуть самостійно визначати дати канікул. Міністерство освіти і науки України також дозволило їм погоджувати структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу.

Школи можуть теж ухвалювати рішення самостійно щодо того, чи відправляти учнів на відпочинок навесні, чи організувати для них довший відпочинок взимку. На місцях, зокрема, враховують безпекові та погодні умови у регіоні.

Зазвичай учні навесні відпочивають від навчання тиждень. Цей рік також не буде винятком.

Здебільшого весняні канікули стартують у школах України цьогоріч 24 березня. Триватимуть до 30 березня.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Рішення про такі дати відпочинку дітей раніше попередньо погодили, зокрема, у таких містах як Рівне, Луцьк, Хмельницький, Ужгорож та інших.

Що цікаво, дати канікул можуть відрізнятися навіть у межах одного міста, адже, як ми вже згадували, школи самі мають право коригувати дати відпочинку учнів.