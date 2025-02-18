Причина – різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Батьків та учнів при цьому турбує питання, чи не вплинуть ці карантинні обмеження на період канікул, зазначає 24 Канал.

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Чи можуть скасувати канікули у закладах освіти

У Міністерстві освіти і науки України уточнили 24 Каналу, що рішення про те, чи скасовувати або зміщувати дати канікул, зокрема через карантинні обмеження, ухвалюють на місцях.

Рішення щодо структури навчального року ухвалює школа,

– нагадали у відомстві.

Зауважимо, що у межах цього навчального року педагогічні ради шкіл можуть самостійно визначати дати канікул.

Загалом Міністерство освіти і науки України дозволило їм погоджувати структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу.

До слова, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначав, що керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і відповідальний за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він ухвалює рішення щодо запровадження карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі.

Керівники шкіл самі вибиратимуть, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах,

– уточнив Мондриївський.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.