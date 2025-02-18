Причина – резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Родителей и учеников при этом беспокоит вопрос, не повлияют ли эти карантинные ограничения на период каникул, отмечает 24 Канал.

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Могут ли отменить каникулы в учебных заведениях

В Министерстве образования и науки Украины уточнили 24 Каналу, что решение о том, отменять или смещать даты каникул, в частности из-за карантинных ограничений, принимают на местах.

Решение о структуре учебного года принимает школа,

– напомнили в ведомстве.

Заметим, что в рамках этого учебного года педагогические советы школ могут самостоятельно определять даты каникул.

В целом Министерство образования и науки Украины позволило им согласовывать структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса.

К слову, заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отмечал, что руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление учреждением и ответственный за его образовательную, финансово-хозяйственную и другую деятельность. Именно он принимает решение о введении карантина, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе.

Руководители школ сами будут выбирать, или перевести учеников на дистанционное обучение, или приостановить образовательный процесс в отдельных классах,

– уточнил Мондриевский.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.