Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского. Также на местах выбирают формат обучения в учебных заведениях.
Смотрите также ОРВИ "наступает": где в Украине школы перевели на дистанционное обучение
Кто принимает решение о карантине в школе
Чиновник отметил, что руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление учреждением и ответственный за его образовательную, финансово-хозяйственную и иную деятельность. Именно он принимает решение о введении карантина, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе.
Руководители школ сами будут выбирать, или перевести учеников на дистанционное обучение, или приостановить образовательный процесс в отдельных классах,
– отметил Мондриевский.
Также он обратился к родителям с просьбой не отправлять детей с признаками заболевания в школу или в детский сад, а сразу обращаться к врачу.
Смотрите также "Ситуация разная": введут ли в школах Львова карантин
Во многих школах уже ввели карантин
- Многие школы в Украине временно меняют формат обучения на дистанционный.
- Причина – рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.
- Такое решение приняли уже во многих регионах.
- Изменения касаются учебных заведений во Львовской, Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой и других областях.
- Подробно можно прочитать по ссылке.