Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского. Также на местах выбирают формат обучения в учебных заведениях.

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Кто принимает решение о карантине в школе

Чиновник отметил, что руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление учреждением и ответственный за его образовательную, финансово-хозяйственную и иную деятельность. Именно он принимает решение о введении карантина, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе.

Руководители школ сами будут выбирать, или перевести учеников на дистанционное обучение, или приостановить образовательный процесс в отдельных классах,

– отметил Мондриевский.

Также он обратился к родителям с просьбой не отправлять детей с признаками заболевания в школу или в детский сад, а сразу обращаться к врачу.

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Во многих школах уже ввели карантин