Про це інформує 24 Канал з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського. Також на місцях обирають формат навчання у закладах освіти.

Дивіться також ГРВІ "наступає": де в Україні школи перевели на дистанційне навчання

Хто ухвалює рішення про карантин у школі

Чиновник зауважив, що керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і відповідальний за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він ухвалює рішення щодо запровадження карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі.

Керівники шкіл самі вибиратимуть, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах,

– зазначив Мондриївський.

Також він звернувся до батьків із проханням не відправляти дітей з ознаками захворювання у школу або в дитячий садок, а одразу звертатися до лікаря.

Дивіться також "Ситуація різна": чи запровадять у школах Львова карантин

У багатьох школах вже запровадили карантин