Про це інформує 24 Канал з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського. Також на місцях обирають формат навчання у закладах освіти.
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Хто ухвалює рішення про карантин у школі
Чиновник зауважив, що керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і відповідальний за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він ухвалює рішення щодо запровадження карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі.
Керівники шкіл самі вибиратимуть, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах,
– зазначив Мондриївський.
Також він звернувся до батьків із проханням не відправляти дітей з ознаками захворювання у школу або в дитячий садок, а одразу звертатися до лікаря.
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У багатьох школах вже запровадили карантин
- Чимало шкіл в Україні тимчасово змінюють формат навчання на дистанційний.
- Причина – зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.
- Таке рішення ухвалили вже у багатьох регіонах.
- Зміни стосуються закладів освіти у Львівській, Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій та інших областях.
- Детально можна прочитати за посиланням.