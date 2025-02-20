Це вже четвертий заклад під землею для навчання школярів в області. Тут зможуть здобувати освіту у дві зміни понад 1000 учнів, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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У Запорізькій області відчинила двері ще одна підземна школа
Навчатимуться у нововідкритій школі школярі Балабинського ліцею "Престиж" та Малокатеринівської гімназії "Мрія".
Проєкт реалізували за кошти державної субвенції в межах комплексної політики "Школа офлайн".
На Запоріжжі відкрили ще одну підземну школу / фото Запорізької ОВА
Школа є надійним, комфортним та автономним закладом освіти. Її облаштували також з такими перевагами:
- зміцнили монолітну конструкцію для підвищення надійності;
- забезпечили автономне електроживлення, що гарантує стабільну роботу;
- облаштували сучасну систему вентиляції, інтерактивне навчальне обладнання та комфортні меблі;
- створили умови для здорового харчування дітей.
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В Україні триває будівництво підземних шкіл
У МОН зауважили, що у 2024 році держава виділила 2,5 мільярда гривень субвенції та 5 мільярдів гривень дотації на облаштування укриттів.
Загалом у Запорізькій області планують створити щонайменше 21 підземну школу, що забезпечить навчання для 60 тисяч дітей.
У відомстві наголошують, що підземні школи – це не лише укриття, а повноцінні освітні простори, які гарантують дітям стабільне навчання навіть у найскладніших умовах.