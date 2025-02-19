Учні можуть долучитися до опитування на платформі U-Report. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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МОН запускає опитування для школярів

У МОН зазначають, що це можливість для школярів чесно розповісти про свої потреби та думки, щоб вплинути на майбутнє української освіти.

Опитування проводять для реалізації комплексної політики "Освіта для життя" – системного оновлення змісту освіти, що продовжує та посилює реформу Нової української школи.

Ініціативу спрямували на подолання розриву між теорією та практикою, шкільною програмою й реальними потребами учнів,

– зазначають у МОН.

Думка школярів буде корисною для формування нових підходів до організації навчального процесу, зокрема щодо:

наповнення навчальних програм;

вибору форматів підручників і навчальних матеріалів;

облаштування навчальних просторів (лабораторій, майстерень, мистецьких студій).

МОН використовуватиме результати опитування для подальших освітніх змін, спираючись на реальні потреби та очікування школярів. Опитування є частиною ширшого процесу консультацій, який також передбачає опитування освітян, батьків та фахові зустрічі-обговорення з кожної з 10 освітніх галузей.

Перші напрацювання опублікують навесні 2025 року для громадського обговорення. Пілотування оновленого змісту освіти в трьох освітніх галузях для 5 класів розпочнеться у вересні 2025 року.