Учні можуть долучитися до опитування на платформі U-Report. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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МОН запускає опитування для школярів
У МОН зазначають, що це можливість для школярів чесно розповісти про свої потреби та думки, щоб вплинути на майбутнє української освіти.
Опитування проводять для реалізації комплексної політики "Освіта для життя" – системного оновлення змісту освіти, що продовжує та посилює реформу Нової української школи.
Ініціативу спрямували на подолання розриву між теорією та практикою, шкільною програмою й реальними потребами учнів,
– зазначають у МОН.
Думка школярів буде корисною для формування нових підходів до організації навчального процесу, зокрема щодо:
- наповнення навчальних програм;
- вибору форматів підручників і навчальних матеріалів;
- облаштування навчальних просторів (лабораторій, майстерень, мистецьких студій).
МОН використовуватиме результати опитування для подальших освітніх змін, спираючись на реальні потреби та очікування школярів. Опитування є частиною ширшого процесу консультацій, який також передбачає опитування освітян, батьків та фахові зустрічі-обговорення з кожної з 10 освітніх галузей.
Перші напрацювання опублікують навесні 2025 року для громадського обговорення. Пілотування оновленого змісту освіти в трьох освітніх галузях для 5 класів розпочнеться у вересні 2025 року.
- Раніше ми інформували, що Міністерство освіти і науки України розробляє комплексну політику "Освіта для життя". Вона передбачає оновлення змісту шкільної освіти. Деталі – за посиланням.