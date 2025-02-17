У травні МОН презентує напрацювання і почне розробляти концепцію освітніх галузей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника відомства Оксена Лісового під час пресбрифінгу.

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Що передбачає "Освіта для життя"

Посадовець повідомив: "Освіта для життя" – це комплексний підхід, який передбачає всі ключові складники освіти.

Це, власне, зміст освіти; фізичне середовище, в якому перебуває дитина: стіни в закладі освіти, обладнання, з яким вона взаємодіє. А також те, як мислить і працює вчитель, що потребує змін в підходах до підготовки вчителя до роботи в закладі освіти,

– розповів міністр.

Пілотування напрацювань оновленого підходу відбудеться у вересні 2025 року для трьох освітніх галузей для п'ятих класів.

Заступниця Лісового Надія Кузьмичова додала, що політика "Освіта для життя" є частиною реформи "Нової української школи" (НУШ) і спрямована на її повноцінну і якісну реалізацію.

Результати цієї роботи вже у 2025 році дадуть учителям зрозумілі інструменти для підготовки захопливих практичних уроків та вплинуть на те, що вивчають школярі; якими вони користуються підручниками, як відбувається взаємодія між учителями й учнями в класі, що входить до професійного розвитку вчителів, та в яких класах, майстернях чи лабораторіях проходить навчання дітей,

– резюмували у МОН.

Нагадаємо, що в Україні стартувало оновлення Державного стандарту початкової освіти. Деталі читайте за посиланням.