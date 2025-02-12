Міністерство освіти і науки України вже затвердило наказ "Про проведення в закладах освіти України основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Українські учні та студенти візьмуть участь у дослідженні PISA-2025

Понад 10 тисяч вищезгаданих українських учнів і студентів представлятимуть понад 300 тисяч своїх ровесників на міжнародному рівні.

В основному етапі братимуть участь 15-річні підлітки із закладів освіти лише 17 регіонів, а саме: з Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей та м. Києва.

На жаль, через тимчасову окупацію окремих територій нашої країни та безпекові ризики до вибірки учасників не потрапили заклади освіти з таких регіонів як Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська області, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь.

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Як відбуватиметься тестування

Основний етап PISA-2025 відбудеться на комп'ютерній основі в приміщеннях закладів, де навчається учнівство чи студентство, відібране для участі. У закладах освіти, які потрапили до вибірки, має бути належне комп'ютерне обладнання і якісне інтернет-покриття. До забезпечення якісного адміністрування дослідження залучать сотні освітян, зокрема й регіональні координатори PISA, які виконуватимуть функції відповідальних за пункти моніторингу, старших інструкторів, моніторів якості, спостерігачів.

Зверніть увагу! Традиційно в межах PISA оцінюватимуть компетентності 15-річного учнівства в трьох ключових галузях: математиці, читанні та природничо-науковій освіті. У фокусі цьогорічного циклу PISA буде природничо-наукова галузь, яка вже була основною в циклах 2006 та 2015 років. Це означає, що більшість учнів і студентів, відібраних для участі в оцінюванні, виконуватиме, крім іншого, завдання з природничо-наукових дисциплін.

Інноваційною галуззю PISA-2025 стане оцінювання "Навчання в цифровому світі" (Learning in the Digital World), спрямоване на визначення здатності 15-річних підлітків ефективно використовувати цифрові технології та ресурси як у навчанні, так і в повсякденному житті. Зокрема цим оцінюванням охоплять такі аспекти, як уміння знаходити, аналізувати та критично оцінювати інформацію із цифрових джерел, здатність застосовувати цифрові інструменти для розв'язання реальних завдань, розуміння етичних норм поведінки в онлайн-середовищі та знання принципів безпечного використання цифрових технологій.

Крім того, завдяки фінансовій підтримці ЮНІСЕФ, Україна візьме участь у додатковій опції PISA-2025 – оцінюванні з іноземних мов. А саме – з англійської мови (Foreign Language Assessment). У межах цього тестування 15-річні підлітки матимуть змогу виконувати завдання на читання, аудіювання та говоріння, засвідчуючи тим самим свою спроможність розуміти та інтерпретувати письмові тексти, сприймати й осмислювати усне мовлення, а також формулювати власні думки англійською мовою на задану тему.

За підсумками PISA-2025 уже восени 2026 року отримаємо актуальні дані щодо успішності 15-річного учнівства й студентства в Україні. Частково ці дані відображатимуть, зокрема, і те, як тривала повномасштабна війна вплинула на освітні досягнення наших підлітків.