Про це свідчать статистичні дані Міністерства освіти і науки щодо навчання школярів за кордоном за січень 2025 року, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Здебільшого батьки воліють залишати дітей у своїх школах, де вони вивчають усі предмети за українською програмою.

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Як вчаться українські учні за кордоном

Так, у січні 2025 року навчання за полегшеною формою з вивченням лише українознавчого компонента обрали 7005 учнів.

Цікаво! Українознавчий компонент – це скорочена освітня програма для школярів, які перебувають за межами України. Вона дає змогу зменшити навчальне навантаження на учнів, які очно вчаться в країні перебування та водночас дистанційно здобувають освіту в Україні. До компонента входять предмети, що не викладають за кордоном: українська мова, українська література, історія України, географія, Захист України, основи правознавства.

Найбільше дітей станом на січень 2025 року обрали дистанційну форму навчання в українських школах – понад 184 тисячі школярів.

Ще понад 108 тисяч учнів навчається в українських школах за сімейною формою. Майже 56 тисяч обрало для навчання в українській школі екстернатну форму.

У МОН запровадили вивчення українознавчого компонента з надією, що це допоможе уникнути подвійного навантаження для дітей і водночас зберігатиме зв'язок з рідною країною. На початку 2024/25 навчального року відомство провело серію консультаційних зустрічей із батьками, учнями та освітянами, детально проаналізувавши основні виклики впровадження програми.

На основі зібраних даних було розроблено програму заходів для подолання виявлених проблем. Одним із важливих результатів стало проведення низки навчань для вчителів щодо викладання українознавчого компонента в межах консультацій, а також впорядкування відповідних матеріалів для подальшого використання в освітньому процесі,

– поінформували у відомстві.