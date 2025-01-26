Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву автора законопроєкту та очільника Освітнього комітету Ради Сергія Бабака. За його словами, законопроєкт №12375 надасть правові підстави Кабміну розробити відповідні нормативні акти.
Дивіться також В одному з міст Хмельниччини запровадили карантин у закладах освіти
Раді рекомендують визнати результати навчання українських дітей за кордоном
Бабак повідомив, що є ще одна проблема, яка перебуває поза правовими межами.
Йдеться про освітні осередки, що були створені після 24 лютого за кордоном, які мають різний статус,
– уточнив він.
До прикладу, є ті, що мають офіційний статус школи, зареєстрованої національним законодавством країни перебування.
Перелік цих шкіл відомий освітнім управлінцям, оскільки ці заклади освіти були забезпечені підручниками, наданими нашою державою. Також є осередки неформальної освіти – від шкіл вихідного дня до невеликих об'єднань громадян, які навчають школярів,
– додав нардеп.
Дивіться також Якісна освіта безоплатно: як отримати стипендію на дистанційне навчання
Скільки школярів виїхало з України в час повномасштабної війни
Бабак також повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення з України виїхало від 700 тисяч до 1 мільйона дітей шкільного віку.
Наше завдання, як мінімум, залишити тісний зв'язок із освітньою системою України, щоб, як ми сподіваємось, вони повернулися до нас після перемоги,
– резюмував народний обранець.
Раніше у Міносвіти України повідомили, чи зарахують учням оцінки, отримані в закордонній школі. Про це читайте за посиланням.