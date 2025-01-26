Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву автора законопроєкту та очільника Освітнього комітету Ради Сергія Бабака. За його словами, законопроєкт №12375 надасть правові підстави Кабміну розробити відповідні нормативні акти.

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Раді рекомендують визнати результати навчання українських дітей за кордоном

Бабак повідомив, що є ще одна проблема, яка перебуває поза правовими межами.

Йдеться про освітні осередки, що були створені після 24 лютого за кордоном, які мають різний статус,

– уточнив він.

До прикладу, є ті, що мають офіційний статус школи, зареєстрованої національним законодавством країни перебування.

Перелік цих шкіл відомий освітнім управлінцям, оскільки ці заклади освіти були забезпечені підручниками, наданими нашою державою. Також є осередки неформальної освіти – від шкіл вихідного дня до невеликих об'єднань громадян, які навчають школярів,

– додав нардеп.

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Скільки школярів виїхало з України в час повномасштабної війни

Бабак також повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення з України виїхало від 700 тисяч до 1 мільйона дітей шкільного віку.

Наше завдання, як мінімум, залишити тісний зв'язок із освітньою системою України, щоб, як ми сподіваємось, вони повернулися до нас після перемоги,

– резюмував народний обранець.

Раніше у Міносвіти України повідомили, чи зарахують учням оцінки, отримані в закордонній школі. Про це читайте за посиланням.