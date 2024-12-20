У Міністерстві освіти й науки у відповідь на запит "Дзеркала тижня" пояснили як бути з оцінками з закордонних шкіл, пише 24 Канал.

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Що рекомендує Міносвіти робити з оцінками

Потреба у роз'ясненні від Міністерства освіти постала через скарги батьків, що їхнім дітям часто не зараховують оцінки, отримані у закордонній школі.

МОН відповіло, що школам лише рекомендували враховувати оцінки, але не зобов'язали цього робити. Школи не зобов'язані враховувати оцінки, отримані учнями за кордоном. Але визначені критерії, коли їх можна зарахувати, а коли – ні.