В Министерстве образования и науки в ответ на запрос "Зеркала недели" объяснили как быть с оценками из зарубежных школ, пишет 24 Канал.

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Что рекомендует Минобразования делать с оценками

Потребность в разъяснении от Министерства образования возникла из-за жалоб родителей, что их детям часто не засчитывают оценки, полученные в зарубежной школе.

МОН ответило, что школам только рекомендовали учитывать оценки, но не обязали этого делать. Школы не обязаны учитывать оценки, полученные учениками за рубежом. Но определены критерии, когда их можно зачислить, а когда – нет.