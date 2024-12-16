Во время круглого стола "Укрепление позиции украинской книги" языковой омбудсмен отметил, что укрепление позиций украинского языка в сфере образования будет иметь кардинальное влияние на культуру, пишет 24 Канал, ссылаясь на официальную страницу Уполномоченного.

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Украинского в школах стало меньше

Тарас Кремень отметил важность укрепления позиций украинского языка, прежде всего в образовании.

Мы должны обеспечить укрепление позиций украинского языка в школе. Это, соответственно, будет кардинальным образом влиять и на культуру чтения и доступ к украиноязычной книге,

– сказал Кремень.

Однако, заметил, что статистика свидетельствует о недостаточности качественного украиноязычного продукта, который бы лучше популяризировал язык. Это влияет на то, что сохраняется режим двуязычия на телевидении и в домашнем общении соответственно. Эти обстоятельства повлияли и на сокращение доли украинского языка в школах.

Все это привело к тому, что в школе сократилась доля украинского языка. В 2024 году, по нашим данным выросла доля нарушений Закона о государственном языке и в школах, и в университетах. Фактически каждое 10 – 15 обращение, которое поступило в адрес Секретариата Уполномоченного, касалось нарушений в сфере образования,

– подчеркнул Кремень.

По мнению омбудсмена, такая статистика должна стать дополнительным поводом для органов государственной власти, чтобы принять взвешенные, ответственные решения.

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По словам Креминя, укрепление позиций украинского языка в сфере образования будет иметь кардинальное влияние и на культуру чтения украиноязычной книги. Поскольку после начала полномасштабного вторжения произошли немалые потери читательской способности школьников.

Надо начинать с домашних навыков, с культуры домашнего чтения, с культуры поведения родителей, которая влияет и на привычки своих детей,

– добавил он.

По его словам, когда три года подряд совместно с Государственной службой качества образования омбудсмен представил исследования, которыми подтверждал, что доля украинского языка в школах уменьшается, то рассчитывал на соответствующую реакцию не только со стороны Министерства образования и науки, но и учредителей учебных заведений, и родительства.