Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства образования и науки по обучению школьников за рубежом за январь 2025 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. В основном родители предпочитают оставлять детей в своих школах, где они изучают все предметы по украинской программе.

Смотрите также "Большая нагрузка": сколько украинских учеников-беженцев учатся одновременно в двух школах

Как учатся украинские ученики за рубежом

Так, в январе 2025 года обучение по облегченной форме с изучением только украиноведческого компонента выбрали 7005 учеников.

Интересно! Украиноведческий компонент – это сокращенная образовательная программа для школьников, которые находятся за пределами Украины. Она позволяет уменьшить учебную нагрузку на учеников, которые очно учатся в стране пребывания и одновременно дистанционно получают образование в Украине. В компонент входят предметы, что не преподают за рубежом: украинский язык, украинская литература, история Украины, география, Защита Украины, основы правоведения.

Больше всего детей по состоянию на январь 2025 года выбрали дистанционную форму обучения в украинских школах – более 184 тысяч школьников.

Еще более 108 тысяч учеников учится в украинских школах по семейной форме. Почти 56 тысяч выбрало для обучения в украинской школе экстернатную форму.

В МОН ввели изучение украиноведческого компонента с надеждой, что это поможет избежать двойной нагрузки для детей и одновременно сохранит связь с родной страной. В начале 2024/25 учебного года ведомство провело серию консультационных встреч с родителями, учениками и педагогами, подробно проанализировав основные вызовы внедрения программы.

На основе собранных данных была разработана программа мероприятий для преодоления выявленных проблем. Одним из важных результатов стало проведение ряда учений для учителей по преподаванию украиноведческого компонента в рамках консультаций, а также упорядочение соответствующих материалов для дальнейшего использования в образовательном процессе,

– проинформировали в ведомстве.