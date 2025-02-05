Такие данные приводит Министерство образования и науки Украины в ответе на запрос НУШ, отмечает 24 Канал. Заметим, что во многих странах действует правило: дети школьного возраста (включая беженцев) должны посещать местные школы.

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Сколько учеников-беженцев учатся параллельно в двух школах

В МОН, в частности, прокомментировали заявление заместителя министра образования Польши Иоанны Мухи о существенном повышении требований к изучению и знанию польского языка украинскими детьми-беженцами. В ведомстве соглашаются, что знание языка страны, в которой проживает ребенок, является важным фактором для качественного обучения, социальной адаптации и будущих возможностей.

В то же время МОН Украины надеется, что "любые изменения в учебных программах Польши будут внедрять с уважением и учетом потребностей украинских детей и их возможности поддерживать связь с родным языком и культурой.

В МОН убеждены, что получение образования украинскими детьми, которые находятся за рубежом, одновременно по двум образовательным программам: дистанционно – по украинской и очно – по программам стран пребывания – создает очень большую нагрузку для учеников. Поэтому, чтобы ее уменьшить, МОН ввело украиноведческий компонент. Оценки же по остальным дисциплинам в зарубежных заведениях можно перезасчитать в Украине по разработанной МОН шкале.

Интересно! Украиноведческий компонент предусматривает изучение украинскими детьми за рубежом украинского языка и литературы, истории, основ правоведения, географии в дистанционном формате в украинских школах.

Сколько учеников учится в МУШ

С начала широкомасштабной войны расширила свою способность также Международная украинская школа (МУШ). Здесь на сегодня зарегистрировали 8 877 учеников.

Дети, которые находятся за рубежом и учатся в МУШ на экстернатной форме, после окончания школы получают свидетельство об общем среднем или полном общем среднем образовании государственного образца. Благодаря этому выпускники могут продолжить обучение в украинских ЗВО, профтехах и учреждениях профессионального предвысшего образования,

– напоминают в МОН.