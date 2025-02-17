В мае МОН представит наработки и начнет разрабатывать концепцию образовательных отраслей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы ведомства Оксена Лисового во время пресс-брифинга.

Смотрите также Более 10 тысяч украинских учеников и студентов пройдут проверку знаний

Что предусматривает "Образование для жизни"

Чиновник сообщил: "Образование для жизни" – это комплексный подход, который предусматривает все ключевые составляющие образования.

Это, собственно, содержание образования; физическая среда, в которой находится ребенок: стены в учебном заведении, оборудование, с которым он взаимодействует. А также то, как мыслит и работает учитель, что требует изменений в подходах к подготовке учителя к работе в учебном заведении,

– рассказал министр.

Пилотирование наработок обновленного подхода состоится в сентябре 2025 года для трех образовательных отраслей для пятых классов.

Заместитель Лисового Надежда Кузьмичева добавила, что политика "Образование для жизни" является частью реформы "Новой украинской школы" (НУШ) и направлена на ее полноценную и качественную реализацию.

Результаты этой работы уже в 2025 году дадут учителям понятные инструменты для подготовки увлекательных практических уроков и повлияют на то, что изучают школьники; какими они пользуются учебниками, как происходит взаимодействие между учителями и учениками в классе, что входит в профессиональное развитие учителей, и в каких классах, мастерских или лабораториях проходит обучение детей,

– резюмировали в МОН.

Напомним, что в Украине стартовало обновление Государственного стандарта начального образования. Детали читайте по ссылке.