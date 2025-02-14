І запропонує зміни для підвищення ефективності навчання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Державний стандарт початкової освіти оновлюють

У відомстві зазначають, що сім років упровадження чинного стандарту дали неоціненний досвід.

Ми побачили, які підходи працюють найефективніше, де потрібні додаткові інструменти, як зробити навчання результативнішим. Особливо важливо врахувати досвід організації освіти в умовах війни та дистанційного навчання,

– розповідає заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

МОН залучило до роботи фахівців галузі та провідних експертів. Особливу роль у робочій групі відіграють досвідчені вчителі-практики, серед яких – Леся Павлюк, вчителька початкових класів з Івано-Франківська, яка увійшла до 50 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize 2025.

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Які аспекти покращуватимуть

Робоча група зосередилася на кількох ключових напрямах:

Оновлення мети та цінностей. Перегляд формулювання мети початкової освіти та її узгодження із загальною метою середньої освіти. Уточнення ціннісних орієнтирів відповідно до викликів сьогодення та чинного законодавства.

Результати навчання. Упорядкування вимог до обов'язкових результатів навчання за всіма освітніми галузями. Особливу увагу надано їхньому зв'язку з вимогами Державного стандарту базової середньої освіти.

Компетентнісний підхід. Розвиток компетентнісного потенціалу для кожної освітньої галузі та базових знань і вмінь, які мають опанувати учні початкової школи.

Навчальний план: Розроблення нової редакції базового навчального плану з урахуванням сучасних освітніх потреб, зі збереженням навчального навантаження для якісного викладання предметів.

Крім того, оновлення стандарту потрібно для узгодження його структури з новими стандартами базової середньої освіти (5 – 9 класи, 2020) та профільної середньої освіти (10 – 12 класи, 2024). Це забезпечить послідовність і наступність між різними рівнями шкільної освіти.

Важливо! Оновлений Державний стандарт початкової освіти стане основою для нової Типової освітньої програми, модельних навчальних програм до предметів / інтегрованих курсів, сучасних підручників для 1 – 4 класів та інноваційного освітнього контенту. Важливо, що стандарт враховуватиме потреби всіх учнів, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, що сприятиме створенню інклюзивного навчального середовища.

Які є етапи впровадження

Етапи впровадження оновленого Державного стандарту початкової освіти:

Робоча група має подати пропозиції щодо змін до директорату шкільної освіти МОН до 31 березня 2025 року. Це стане першим кроком в оновленні Державного стандарту.

На наступному етапі МОН проаналізує подані пропозиції та підготує проєкт змін до стандарту. Документ пройде громадське обговорення, після цього його має затвердити Кабінет Міністрів України.

Третій етап передбачає розроблення освітніх програм. Спочатку буде створено Типову освітню програму, згодом – модельні навчальні програми. Завершенням цього етапу стане підготовка нового освітнього контенту.

На завершальному етапі впровадження оновленого стандарту відбудеться навчання педагогів. Учителі отримають комплексну методичну підтримку та пройдуть навчання для роботи за новими вимогами.

У МОН також зазначили, що оновлення державних стандартів освіти – це законодавчо визначений процес, що відбувається щонайменше раз на 8 – 10 років. Наразі зміни стосуються лише стандарту початкової освіти. Перегляд стандартів базової та профільної освіти відбуватиметься у визначені законодавством терміни після завершення їхнього пілотування. Зокрема, пілотування Державного стандарту базової середньої освіти завершиться в травні 2026 року.