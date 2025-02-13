Про це інформує 24 Канал з посиланням на Електронні петиції. Раніше батьки та вчителі розкритикували нову схему оцінювання знань учнів.
До теми МОН детально роз'яснило критерії оцінювання в 5 – 9 класах НУШ
Вчителі проти нового підходу до оцінювання НУШ
Автор петиції мотивує пропозицію про скасування рекомендацій тим, що вони "зовсім не сприяють покращенню якості освітнього процесу, а тільки створюють додаткове бюрократичне навантаження для вчителів".
Також у тексті є пропозиція щодо перегляду підходу до оцінювання результатів навчання в загальній середній освіті і напрацювання простих та ефективних методів оцінювання.
Протягом десяти робочих днів петицію має розглянути уряд і оприлюднити відповідь.
Читайте "Це якесь знущання": батьки та вчителі розкритикували нову схему оцінювання учнів від МОН
Що відомо про нову схему оцінювання
- Міністерство освіти і науки України розробило й на початку серпня 2024 року погодило нові рекомендації та критерії оцінювання, які враховують специфіку навчання в Новій українській школі. При цьому у відомстві детально розповіли, як працюватиме оновлена система оцінювання.
- Нова схема оцінювання передбачає чотири рівні оцінювання предмета, кожен з яких складається з 3 балів (у підсумку має бути оцінка за 12-бальною шкалою).
- Освітня експертка, співзасновниця ГО "Смарт Освіта" Іванна Коберник заявила, що система оцінювання якості освіти в Україні – найбільша зараз проблема після безпеки. У багатьох школах не існує чіткої та зрозумілої батькам внутрішньої системи оцінювання.
- Українці заявляли, що нова схема лише додає роботи педагогам та незрозуміла батькам.