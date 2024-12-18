Нове оцінювання від Міносвіти викликало обурення в українців. У коментарях до допису МОН на фейсбук-сторінці можна зустріти чимало хейту, пише 24 Канал.

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Коротко про нову схему оцінювання, яку пропонують у МОН:

Нагадаємо, що нова схема оцінювання передбачає чотири рівні оцінювання предмета, кожен з яких складається з 3 балів (у підсумку має бути оцінка за 12-бальною шкалою).

Наприклад, під час оцінювання з історії України вчитель орієнтується на три групи результатів і наприкінці семестру виставляє чотири оцінки: три за кожну групу результатів і загальну на основі оцінювання груп результатів.

Приклад груп результатів у громадянсько-історичній освітній галузі – 3 критерії:

"Орієнтується в історичному часі та просторі, виявляє взаємозв’язки подій і явищ";

"Працює з інформацією історичного та суспільствознавчого змісту";

"Виявляє здатність до співпраці, толерантність, громадянську позицію".

Приклад заповнення / Інфографіка від МОН

Що батьки думають про нове оцінювання

З коментарів стає зрозумілим, що нова схема лише додає роботи педагогам та незрозуміла батькам. Українці вважають, що те що пропонує Міністерство ніяк не покращить якість знань учнів і не полегшить життя вчителям.

Коментарі свідчать, що батьки вважають таку схему занадто складною і жаліють учителів, бо це додало їм роботи.

"Це не оцінювання, це знущання над самим процесом, оцінкою, вчителем і батьківською свідомістю, які часто не розуміють, чому у дитини в ряд стоїть чотири четвірки".

"Скільки педагоги ще терпіти будуть? А батькам особливо потрібно по 4 – 5 оцінок з предмета, а класним керівникам виписувати та заповнювати "свідоцтво недосягнень".

І" що воно дає для дитини?"

Скріншот коментарів / з фейсбук-сторінки МОН

"А що було дотепер не так?! Дайте вчителю можливість вчити дітей, а не вишивати групи! Маразм!"

"Якби ж придумані "розумниками" ГР, ПГ, ДР і т.д. покращили мотивацію учнів до навчання, якість "реформи"…"

Скріншот коментарів / з фейсбук-сторінки МОН

Низка коментарів і від учителів, які нарікають на більшу затрату часу, аналіз та навіть врахування заповнення журналу з графіками світла.