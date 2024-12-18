Новое оценивание от Минобразования вызвало возмущение у украинцев. В комментариях к сообщению МОН на фейсбук-странице можно встретить немало хейта, пишет 24 Канал.
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Коротко о новой схеме оценивания, которую предлагают в МОН:
Напомним, что новая схема оценивания предусматривает четыре уровня оценивания предмета, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале).
Например, при оценке по истории Украины учитель ориентируется на три группы результатов и в конце семестра выставляет четыре оценки: три за каждую группу результатов и общую на основе оценивания групп результатов.
Пример групп результатов в гражданско-исторической образовательной области – 3 критерия:
- "Ориентируется в историческом времени и пространстве, выявляет взаимосвязи событий и явлений";
- "Работает с информацией исторического и обществоведческого содержания";
- "Проявляет способность к сотрудничеству, толерантность, гражданскую позицию".
Пример заполнения / Инфографика от МОН
Что родители думают о новом оценивании
Из комментариев становится понятным, что новая схема только добавляет работы педагогам и непонятна родителям. Украинцы считают, что то что предлагает Министерство никак не улучшит качество знаний учащихся и не облегчит жизнь учителям.
Комментарии свидетельствуют, что родители считают такую схему слишком сложной и жалеют учителей, потому что это добавило им работы.
- "Это не оценивание, это издевательство над самим процессом, оценкой, учителем и родительским сознанием, которые часто не понимают, почему у ребенка в ряд стоит четыре четверки".
- "Сколько педагоги еще терпеть будут? А родителям особенно нужно по 4 – 5 оценок по предмету, а классным руководителям выписывать и заполнять "свидетельство недостижений".
- И "что оно дает для ребенка?"
Скриншот комментариев / с фейсбук-страницы МОН
- "А что было до сих пор не так?! Дайте учителю возможность учить детей, а не вышивать группы! Маразм!"
- "Если бы же придуманные "умниками" ГР, ПГ, ДР и т.д. улучшили мотивацию учеников к обучению, качество "реформы"..."
Скриншот комментариев / с фейсбук-страницы МОН
Ряд комментариев и от учителей, которые жалуются на большую затрату времени, анализ и даже учет заполнения журнала с графиками света.