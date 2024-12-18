Новое оценивание от Минобразования вызвало возмущение у украинцев. В комментариях к сообщению МОН на фейсбук-странице можно встретить немало хейта, пишет 24 Канал.

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Коротко о новой схеме оценивания, которую предлагают в МОН:

Напомним, что новая схема оценивания предусматривает четыре уровня оценивания предмета, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале).

Например, при оценке по истории Украины учитель ориентируется на три группы результатов и в конце семестра выставляет четыре оценки: три за каждую группу результатов и общую на основе оценивания групп результатов.

Пример групп результатов в гражданско-исторической образовательной области – 3 критерия:

"Ориентируется в историческом времени и пространстве, выявляет взаимосвязи событий и явлений";

"Работает с информацией исторического и обществоведческого содержания";

"Проявляет способность к сотрудничеству, толерантность, гражданскую позицию".

Пример заполнения / Инфографика от МОН

Что родители думают о новом оценивании

Из комментариев становится понятным, что новая схема только добавляет работы педагогам и непонятна родителям. Украинцы считают, что то что предлагает Министерство никак не улучшит качество знаний учащихся и не облегчит жизнь учителям.

Комментарии свидетельствуют, что родители считают такую схему слишком сложной и жалеют учителей, потому что это добавило им работы.

"Это не оценивание, это издевательство над самим процессом, оценкой, учителем и родительским сознанием, которые часто не понимают, почему у ребенка в ряд стоит четыре четверки".

"Сколько педагоги еще терпеть будут? А родителям особенно нужно по 4 – 5 оценок по предмету, а классным руководителям выписывать и заполнять "свидетельство недостижений".

И "что оно дает для ребенка?"

Скриншот комментариев / с фейсбук-страницы МОН

"А что было до сих пор не так?! Дайте учителю возможность учить детей, а не вышивать группы! Маразм!"

"Если бы же придуманные "умниками" ГР, ПГ, ДР и т.д. улучшили мотивацию учеников к обучению, качество "реформы"..."

Скриншот комментариев / с фейсбук-страницы МОН

Ряд комментариев и от учителей, которые жалуются на большую затрату времени, анализ и даже учет заполнения журнала с графиками света.