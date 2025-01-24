Про це заявила освітня експертка, співзасновниця ГО "Смарт Освіта" Іванна Коберник в етері Громадського радіо, зазначає 24 Канал. Вона каже: дуже часто система оцінювання – це "як який вчитель хоче, так оцінки і ставить".

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Яка система оцінювання має бути в Україні

Експертка зазначає, що це дуже складно і дітей, і для батьків, а також неефективно для розвитку. Тому школи повинні мати систему оцінювання, яку всі розуміють. Коли є однакові вимоги та розуміння досягненого результату, а також коли є оцінювання як зворотний зв'язок дитині, що їй треба робити далі, щоб розвиватися і досягати кращих результатів.

У питанні оцінювання хибує вся система. Якщо ви навіть спробуєте погуглити про оцінювання, то знайдете дуже небагато сучасних робіт, які б чітко пояснювали і пропонували рішення вчителям. Але якщо ви зробите те саме англійською мовою, то знайдете океан матеріалів для педагогів, де є різні систематизовані та чіткі варіанти. Важливо, щоб школа могла чітко артикулювати свою систему,

– переконана Коберник.

На її думку, також існує проблема із оцінюванням учнями своїх навчальних досягнень.

Вчителі мають навчити учнів самостійно оцінювати свою роботу і свій прогрес. Це дуже важливо, щоб навчити дітей вчитися і навчити відслідковувати свій прогрес, навчити організовувати свій освітній процес. Цього дуже бракує, тому що в спадок нам дісталася система, яка була орієнтована на зовнішнє оцінювання, переважно бальне,

– зазначає вона.

За її словами, ці зміни відбуваються, але повільно. Учителі натомість не отримали достатньої методичної підтримки, щоб навчитися це робити по-новому.