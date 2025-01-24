Об этом заявила образовательная експертка, соучредитель ОО "Смарт Образование" Иванна Коберник в эфире Общественное радио, отмечает 24 Канал. Она говорит: очень часто система оценивания – это "как какой учитель хочет, так оценки и ставит".

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Какая система оценивания должна быть в Украине

Эксперт отмечает, что это очень сложно и детей, и для родителей, а также неэффективно для развития. Поэтому школы должны иметь систему оценивания, которую все понимают. Когда есть одинаковые требования и понимание достигнутого результата, а также когда есть оценивание как обратная связь ребенку, что ему надо делать дальше, чтобы развиваться и достигать лучших результатов.

В вопросе оценивания ошибается вся система. Если вы даже попробуете погуглить об оценивании, то найдете очень немного современных работ, которые бы четко объясняли и предлагали решения учителям. Но если вы сделаете то же на английском языке, то найдете океан материалов для педагогов, где есть различные систематизированные и четкие варианты. Важно, чтобы школа могла четко артикулировать свою систему,

– убеждена Коберник.

По ее мнению, также существует проблема с оценкой учениками своих учебных достижений.

Учителя должны научить учеников самостоятельно оценивать свою работу и свой прогресс. Это очень важно, чтобы научить детей учиться и научить отслеживать свой прогресс, научить организовывать свой образовательный процесс. Этого очень не хватает, потому что в наследство нам досталась система, которая была ориентирована на внешнее оценивание, преимущественно бальное,

– отмечает она.

По ее словам, эти изменения происходят, но медленно. Учителя зато не получили достаточной методической поддержки, чтобы научиться это делать по-новому.