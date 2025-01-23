Причина – боевые действия или оккупация территорий сейчас или в прошлом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Государственную службу качества образования Украины.

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Что продемонстрировали результаты проверки

74 школы проверили в сельской местности, 58 – в городах. В основном аудит инициировали учредители учебных заведений и их руководители (69 и 62 соответственно).

Каждая школа получила после проверки:

заключение о качестве образовательных и управленческих процессов, внутреннюю систему обеспечения качества образования;

рекомендации по улучшению качества образовательной деятельности учебного заведения.

Проверки показали, что в большинстве школ есть проблемы с образовательной средой и системой оценивания. Зато процессы управления учебными заведениями и деятельность учителей в более половины школ на достаточном уровне.



Какие результаты аудита школ / ГСОЯО

Худшая ситуация в проверенных образовательных учреждениях с обеспечением комфортных и безопасных условий обучения. Их надо улучшить в 64% школ. Также стоит изменить формирование инклюзивного, развивающего и мотивирующего к обучению образовательного пространства в 70% проверенных заведений.

Направленность системы оценивания на формирование у учащихся ответственности за результаты своего обучения, способности к самооценке признана низкой в 3% проверенных заведений, еще в 61% она нуждается в улучшении.

Заметим, на сегодня оценивание может происходить внепланово по инициативе: