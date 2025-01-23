Причина – бойові дії чи окупація територій зараз або у минулому. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Державну службу якості освіти України.

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Що продемонстрували результати перевірки

74 школи перевірили в сільській місцевості, 58 – у містах. Здебільшого аудит ініціювали засновники закладів освіти та їхні керівники (69 і 62 відповідно).

Кожна школа отримала після перевірки:

висновок про якість освітніх та управлінських процесів, внутрішню систему забезпечення якості освіти;

рекомендації щодо поліпшення якості освітньої діяльності закладу освіти.

Перевірки показали, що в більшості шкіл є проблеми з освітнім середовищем і системою оцінювання. Натомість процеси управління закладами освіти та діяльність вчителів у понад половині шкіл на достатньому рівні.



Які результати аудиту шкіл / ДСОЯО

Найгірша ситуація у перевірених освітніх закладах із забезпеченням комфортних та безпечних умов навчання. Їх треба покращити у 64% шкіл. Також варто змінити формування інклюзивного, розвивального та мотивувального до навчання освітнього простору у 70% перевірених закладів.

Спрямованість системи оцінювання на формування в учнів відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання визнана низькою у 3% перевірених закладів, ще у 61% вона потребує покращення.

Зауважимо, зо на сьогодні оцінювання може відбуватися позапланово з ініціативи: