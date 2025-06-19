Какие проекты в разработке, чтобы минимизировать влияние энергодефицита, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита в своем телеграм-канале, пишет 24 Канал.

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Как подготовить школы для работы во время блэкаутов

Виктор Микита сообщил, что во время совещания с руководителями ОВА обсудили план работы при условии длительных отключений электроэнергии.

Враг атакует гражданские энергетические объекты Украины и в дальнейшем планирует удары по энергетике. Поэтому важно подготовиться к любым кризисным угрозам и ситуациям. Реагирование и решения на всех уровнях должны быть прагматичные, учитывая опыт предыдущих лет. Одними из приоритетов на местах являются образование и здравоохранение.

На повестке дня совещания обсуждалось одно из таких решений: создание энергонезависимых учебных заведений в регионах и громадах. Такие заведения смогут автономно функционировать до 12 часов, несмотря на возможные отключения света в результате потенциальных атак агрессора на объекты энерго генерации.

Проект предусматривает создание ячеек на базе школ, которые, несмотря на возможные отключения света в общинах, будут продолжать автономную работу благодаря аккумуляторам и солнечной генерации.

В случае возможных атак врага на объекты энергетики и перебоев в электроснабжении опорные школы в громадах станут местами, где дети смогут находиться во внеучебное время до позднего вечера. Здесь они смогут заниматься спортом, смотреть фильмы, слушать лекции, играть в развивающие игры и т.д,

– отметил Никита.

Проект разделили на несколько этапов.

На первом этапе проекта будут выбирать крупнейшие опорные школы с имеющимися бомбоубежищами и твердотопливными котлами для обогрева. Там, где нет котлов, проектируют установку резервных. На втором этапе инициативы рассматривают все остальные опорные учебные заведения.

Кроме того, проект создания энергонезависимых учебных заведений предусматривает три очереди:

Первая: замена всех осветительных ламп на энергосберегающие, что позволит сократить объемы потребления электроэнергии.

Вторая: установка солнечных панелей, аккумуляторов и инверторов соответствующей мощности.

Третья: оборудование школ необходимым оборудованием для работы с детьми во внеучебное время на территории учебных заведений.

В то же время будут сформированы программы занятости детей во внеучебное время до позднего вечера на территории школы в зависимости от возраста и индивидуальных пожеланий.

Важно! В Украине уже функционируют энергонезависимые учебные заведения, которые уже эффективно работают в областях и доказали на практике целесообразность указанного подхода.

Поручение на проведение расчетов, проектирование и реализацию проекта совместно с общинами поручили руководителям ОВА. Но сроки сжатые – к началу осенне-зимнего периода.