Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. Она подчеркнула: когда ветеран учит детей – страна имеет будущее.

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Что будут преподавать ветераны

Чиновница сообщила, что ветераны будут учить учеников основам военного дела, тактической медицины, гражданской защиты и безопасности.

Их боевой опыт – это не только практика, но и мощный фактор патриотического воспитания,

– отметила Верещук.

По ее словам, это решение сочетает реинтеграцию защитников и долгосрочное укрепление национальной устойчивости.

Напомним, что с 1 сентября предмет "Защита Украины" в школах нашего государства будут преподавать по-новому. На уроках будет больше практики и меньше теории. В 10 классе будут такие темы как основы национальной безопасности, военное управление и планирование, стрелковая подготовка, вооружение и военная техника, домедицинская помощь.

В 11 классе учеников будут знакомить с военными технологиями и их развитием, основами OSINT, контрпропаганды, пропаганды, информационно-психологических операций. В частности, как их распознавать и как им противодействовать.