Речь идет о внесении изменений в статью 11 Закона "О воинской обязанности и военной службе" относительно военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Студенты-медики и фармацевты могут проходить военную подготовку

Инициаторы законопроекта отмечают, что есть острый дефицит кадров по военно-медицинским и военно-фармацевтическим специальностям для нужд ВСУ. Поэтому нужно увеличить количество студентов, которые проходят обучение по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы, а также расширить сеть кафедр военной подготовки или кафедр медицины катастроф и военной медицины в вузах, которые находятся в сфере управления Минздрава и МОН.

На сегодня подготовка офицеров запаса медицинской службы происходит на кафедрах медицины катастроф и военной медицины в 10 из 15 ЗВО, которые находятся в сфере управления Минздрава.

В сфере управления МОН есть 9 вузов, которые по государственному заказу обучают студентов по специальности "Медицина". Из них только в 4 функционируют военные учебные подразделения.

Также сейчас военная подготовка по программе офицеров запаса медицинской службы осуществляется исключительно на добровольных началах, преимущественно за средства от физических лиц как плату за услуги в области высшего образования, связанные с военной подготовкой (по контракту). Такая ситуация существенно ограничивает количество подготовленных офицеров запаса медицинской службы, которые могут быть назначены на должности в особый период. Так, общее количество лиц, которые проходят подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы, составляет около 5% от общего количества соискателей по медицинским и фармацевтическим специальностям.

За средства государственного бюджета военную подготовку проходят только те лица, которые заключили контракт с Минобороны относительно обязательств о прохождении военной службы в ВСУ после получения первичного воинского звания офицера запаса и окончания вуза.

Поэтому для обеспечения увеличения контингента лиц, подготовленных по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы, предлагают восстановить обязательную военную подготовку по полному курсу программы подготовки офицеров запаса медицинской службы (41 кредит ЕКТС) для студентов по медицинским и фармацевтическим специальностям. Такие изменения могут стать причиной восстановления или создания новых кафедр военной подготовки или кафедр медицины катастроф и военной медицины в вузах, которые находятся в сфере управления Минздрава и МОН.

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Какие изменения предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 11 Закона "О воинской обязанности и военной службе", в частности:

установление обязательности прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор;

обязательства высших учебных заведений всех форм собственности и подчинения, осуществляющих образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям согласно полученной лицензии на соответствующую деятельность, обеспечить прохождение военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы соискателями высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям;

предоставление Минздраву полномочий согласовывать перечень военно-учетных специальностей, по которым будет продолжаться военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, и объемы подготовки по таким специальностям в части специальностей медицинского и фармацевтического профиля.

Так, в статье 11 Закона "О воинской обязанности и военной службе" предлагают установить, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольных началах проходят граждане Украины (кроме соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям), которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

Военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы проходят обязательно граждане Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

Перечень военно-учетных специальностей, по которым продолжается военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, и объемы подготовки по таким специальностям определяет по представлению Генштаба ВСУ Министерство обороны по согласованию с Минобразования, а по военно-учетным специальностям медицинского и фармацевтического профиля – по согласованию с МОН и Минздравом.

Кабмин должен будет в течение 6 месяцев поручить Министерству обороны совместно с МОН и Минздравом обеспечить создание необходимого количества военных учебных подразделений с необходимым количеством должностей военной службы в ЗВО, осуществляющих подготовку студентов по медицинским и фармацевтическим специальностям.