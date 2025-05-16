Об этом информирует 24 Канал. База данных Scopus постоянно индексирует более 30 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В нее попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и тому подобное.

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Какой рейтинг украинских вузов

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанный на числе научных публикаций и количества их цитирований.

Согласно результатам рейтинга 2025 года самый высокий индекс ЗВО Украины имеет Киевский национальный университет имени Шевченко.

Второе место рейтинга занимает Харьковский национальный университет имени Каразина.

На третьей позиции – Львовский национальный университет имени Франко.

Четвертую строчку рейтинга занял Сумской государственный университет.

На пятом месте рейтинга расположился Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

Рейтинг вузов по показателям Scopus 2025 года

Место ￬ место Учебное заведение Количество публикаций Количество цитирований Индекс Хирша 2025 года Индекс Хирша 2024 Разница (2025–2024)
1 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 28239 236909 139 129 10
2 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 15592 115671 96 89 7
3 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 10866 81760 82 78 4
4 (+2) Сумской государственный университет 5895 66725 81 73 8
5 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 14179 73528 78 74 4
6 (-2) Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 5026 40592 77 75 2
7 (+1) Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого 3128 28685 74 66 8
8 (-1) Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 5399 32944 71 70 1
9 Национальный университет "Львовская политехника" 14944 84089 70 65 5
10 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника 2260 29558 70 63 7
11 (+2) Харьковский национальный медицинский университет 3441 33647 66 57 9
12 Днепровский государственный медицинский университет 1529 29198 65 58 7
13 (+1) Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца 3906 21070 64 57 7
14 (+29) Украинский государственный университет науки и технологий 5397 31829 62 33 29
15 (-4) Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 7409 38769 61 59 2
16 (-1) Донецкий национальный медицинский университет 1775 14977 59 57 2
17 Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика 2254 18933 58 53 5
18 (-2) Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 5633 31070 55 54 1
19 (-1) Украинский государственный химико-технологический университет 2219 18130 55 51 4
20 (-1) Ужгородский национальный университет 4367 25780 53 50 3
21 (-1) Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого 860 11171 52 48 4
22 (-1) Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 4721 25142 51 46 5
23 (+4) Национальный авиационный университет 5163 23739 50 40 10
24 (-2) Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" 3274 21203 49 44 5
25 (+10) Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского 2415 20426 48 36 12
26 (+2) Межрегиональная академия управления персоналом 1264 8163 48 40 8
27 (-3) Харьковский национальный университет радиоэлектроники 5203 22943 46 42 4
28 (-5) Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 1392 11636 46 43 3
29 (+1) Национальный технический университет "Днепровская политехника" 2557 14361 43 39 4
30 (+4) Национальный университет водного хозяйства и природопользования Национальный университет водного хозяйства и природопользования 1613 10674 42 37 5
31 (+6) Западноукраинский национальный университет 1917 9120 42 36 6
32 (-6) Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 1144 8163 42 41 1
33 Криворожский государственный педагогический университет 667 6849 42 38 4
34 (-5) Донецкий национальный университет имени Василия Стуса 2603 12483 41 39 2
35 (+6) Сумской национальный аграрный университет 1422 9788 40 34 6
36 (-4) Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского 1108 9258 40 38 2
37 (-6) Волынский национальный университет имени Леси Украинки 1762 13604 39 38 1
38 (-2) Национальный лесотехнический университет Украины 640 8261 39 36 3
39 Национальный университет гражданской защиты Украины 880 6173 39 35 4
40 Винницкий национальный технический университет 1761 8859 38 34 4
41 (+1) Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова 2007 7499 38 34 4
42 (+9) Херсонский государственный университет 770 5152 38 32 6
43 (+13) Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 1174 4775 38 29 9
44 (+4) Киевский национальный университет строительства и архитектуры 1914 10881 37 32 5
45 Национальный университет пищевых технологий 1313 7850 37 33 4
46 (-8) Криворожский национальный университет 1156 7833 37 36 1
47 (+5) Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 1776 10426 36 31 5
48 (-1) Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 900 9939 36 33 3
49 (-5) Национальный университет "Одесская политехника" 1928 8477 36 33 3
50 (-4) Донецкий национальный технический университет 1830 6832 35 33 2
51 (+17) Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 877 5198 35 27 8
52 (-3) Одесский национальный технологический университет 1331 6859 34 32 2
53 (-3) Буковинский государственный медицинский университет 2229 6755 34 32 2
54 (-1) Национальный фармацевтический университет 2051 8731 33 30 3
55 (-1) Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 1633 8586 33 30 3
56 (+2) Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 1587 8503 33 28 5
57 (+20) Украинская медицинская стоматологическая академия 1416 6290 33 25 8
58 (-3) Донбасская государственная машиностроительная академия 776 6247 33 29 4
59 (+1) Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 1055 5604 32 28 4
60 (+4) Государственный биотехнологический университет 1717 8918 31 27 4
61 (+2) Ивано-Франковский национальный медицинский университет 1230 8812 31 27 4
62 (-5) Киевский национальный университет технологий и дизайна 1290 8127 31 28 3
63 (-38) Запорожский государственный медико-фармацевтический университет 1617 5833 31 41 -10
64 (+7) Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 1153 5633 31 26 5
65 (+7) Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 801 4869 31 26 5
66 (-4) Приазовский государственный технический университет 969 4597 31 28 3
67 (+2) Государственный университет инфраструктуры и технологий 702 3637 31 27 4
68 (-9) Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова 1802 7691 30 28 2
69 (+1) Одесский национальный медицинский университет 1410 6263 30 26 4
70 (-4) Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 1074 6347 29 27 2
71 (-10) Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба 1025 4562 29 28 1
72 (-5) Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого 615 4255 29 27 2
73 (+3) Государственный торгово-экономический университет 1562 6215 28 25 3
74 (-9) Запорожский национальный университет 1621 5860 28 27 1
75 (-2) Национальный университет "Черниговская политехника" 745 4681 28 26 2
76 (+7) Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 1125 4652 28 24 4
77 (+2) Университет "Киевская школа экономики" 256 3235 28 25 3
78 (-3) Национальный университет "Запорожская политехника" 1988 6599 27 25 2
79 (+3) Хмельницкий национальный университет 1388 6344 27 24 3
80 (+16) Харьковский национальный педагогический университет
имени Г. С. Сковороды		 600 4481 27 21 6
81 (+8) Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 1048 4365 27 22 5
82 (-4) Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского 642 3878 27 25 2
83 (-75) Государственный университет "Житомирская политехника" 961 3825 27 25 2
84 (-10) Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 702 3430 27 26 1
85 (-4) Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского 328 2796 27 25 2
86 (-2) Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 588 3283 26 24 2
87 (+6) Бердянский государственный педагогический университет 382 2310 26 22 4
88 (+9) Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного 812 3757 25 21 4
89 (-2) Николаевский национальный аграрный университет 687 3730 25 23 2
90 (-4) Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 634 3603 25 23 2
91 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий 674 2788 25 22 3
92 (-7) Одесский государственный экологический университет 485 4435 24 23 1
93 (+9) Киевский Университет имени Бориса Гринченко 1126 4101 24 20 4
94 Днепровский государственный аграрно-экономический университет 870 4002 24 21 3
95 Национальный транспортный университет 868 3332 24 21 3
96 (+2) Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 963 3238 24 21 3
97 (+7) Львовский национальный университет природопользования Львовский национальный университет природопользования 608 3180 24 20 4
98 (+23) Одесский национальный морской университет 603 3034 24 18 6
99 (-9) Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского 456 3032 24 22 2
100 Белоцерковский национальный аграрный университет 433 2553 24 21 3
101 (-13) Херсонская государственная морская академия 366 2240 24 23 1
102 (-1) Львовский торгово-экономический университет 274 1816 24 21 3
103 (+8) Полесский национальный университет 956 3563 23 19 4
104 (-1) Винницкий национальный аграрный университет 604 3532 23 20 3
105 (-6) Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 546 2439 23 21 2
106 (-14) Черкасский государственный технологический университет 574 2397 23 22 1
107 (+5) Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 464 3001 22 19 3
108 (+9) Херсонский государственный аграрно-экономический университет 349 2028 22 19 3
109 (+21) Подольский государственный университет 404 2021 22 16 6
110 (+15) Университет таможенного дела и финансов 411 2017 22 17 5
111 (-3) Одесский национальный экономический университет 272 1685 22 20 2
112 (-2) Луцкий национальный технический университет 1062 4106 21 19 2
113 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 620 2684 21 19 2
114 (+6) Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 718 2430 21 18 3
115 (-1) Одесская государственная академия строительства и архитектуры 552 2386 21 19 2
116 Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко 563 2151 21 19 2
117 (-12) Мариупольский государственный университет 336 2086 21 20 1
118 (-3) Херсонский национальный технический университет 608 2068 21 19 2
119 (+19) Харьковский национальный университет внутренних дел 528 1871 21 15 6
120 (-14) Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 404 1824 21 20 1
121 (-14) Луганский государственный медицинский университет 243 1587 21 20 1
122 (-13) ИТ СТЕП Университет 61 950 21 20 1
123 (-4) Полтавский государственный аграрный университет 712 2657 20 18 2
124 (+32) Национальный университет "Одесская морская академия" 696 2240 20 12 8
125 (-3) Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко 395 2157 20 18 2
126 (-3) Украинская академия книгопечатания 394 1922 20 18 2
127 (-9) Международный гуманитарный университет 242 1387 20 19 1
128 Государственный налоговый университет 504 1952 19 16 3
129 Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци II 322 1844 19 16 3
130 (+1) Национальная академия государственного управления при Президенте Украины 253 1411 19 16 3
131 (+3) Национальная академия Национальной гвардии Украины 292 1298 19 16 3
132 (-5) Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 340 1259 19 17 2
133 (+30) Университет Григория Сковороды в Переяславе 282 1079 19 12 7
134 (+1) Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова 895 2384 18 15 3
135 (-2) Военная академия (г. Одесса) 538 1701 18 16 2
136 (-4) Харьковская государственная академия физической культуры 491 1463 18 16 2
137 (-13) Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко 322 1425 18 18 0
138 (-12) Университет банковского дела 126 1087 18 17 1
139 (-3) Центральноукраинский национальный технический университет 549 2224 17 15 2
140 (+2) Львовский государственный университет внутренних дел 597 2045 17 14 3
141 (-2) Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 270 1119 17 15 2
142 (+11) Центральноукраинский государственный педагогический университет
имени Владимира Винниченко		 319 1114 17 13 4
143 (-3) Европейский университет 152 960 17 15 2
144 (+4) Украинский католический университет 343 3437 16 13 3
145 (-8) Государственный университет интеллектуальных технологий и связи 621 1686 16 15 1
146 (-3) Днепровский государственный технический университет 604 1414 16 14 2
147 (+2) Ровенский государственный гуманитарный университет 414 1352 16 13 3
148 (-2) Киевский академический университет 225 1341 16 14 2
149 (-4) Киевский национальный университет культуры и искусств 399 1314 16 14 2
150 (+18) Днепропетровский государственный университет внутренних дел 291 974 16 11 5
151 (+3) Университет менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины 161 967 16 13 3
152 (-11) Житомирский военный институт имени С. П. Королева 138 763 16 15 1
153 (-9) Донбасский государственный педагогический университет 272 1161 15 14 1
154 (-3) Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 411 1088 15 13 2
155 (+5) Национальная академия внутренних дел 330 977 15 12 3
156 (-4) Университет имени Альфреда Нобеля 222 962 15 13 2
157 (+2) Национальный университет "Острожская академия" 299 897 15 12 3
158 (-3) Киевский медицинский университет 332 891 15 13 2
159 (-12) Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого 173 842 15 14 1
160 (-10) Уманский национальный университет садоводства 479 1173 14 13 1
161 (-4) Полтавский университет экономики и торговли 298 1114 14 12 2
162 (+7) Донецкий государственный университет внутренних дел 188 805 14 11 3
163 (+7) Измаильский государственный гуманитарный университет 170 753 14 11 3
164 (-2) Классический частный университет 163 741 14 12 2
165 Государственный университет экономики и технологий 102 617 14 12 2
166 (+8) Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия 115 538 14 10 4
167 (+10) Киевский международный университет 134 524 14 9 5
168 (+3) Национальный университет "Одесская юридическая академия" 392 1050 13 10 3
169 (-2) Национальная академия Службы безопасности Украины 257 864 13 11 2
170 (+10) Международный Европейский Университет 258 833 13 8 5
171 (-10) Открытый международный университет развития человека "Украина" 208 774 13 12 1
172 (-8) Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут 201 706 13 12 1
173 (+2) Львовский университет бизнеса и права 65 398 13 10 3
174 (-2) Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко 249 690 12 10 2
175 (-9) Университет экономики и права "Крок" 144 609 12 12 0
176 (+7) Одесский государственный университет внутренних дел 214 578 12 8 4
177 (-4) Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова 156 513 12 10 2
178 (-2) Одесский государственный аграрный университет 188 522 11 9 2
179 (new) Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая 117 399 11
180 (+7) Украинская военно-медицинская академия 393 606 10 7 3
181 (+1) Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 178 369 10 8 2
182 (-4) Буковинский университет 60 341 10 9 1
183 (+7) Винницкая академия непрерывного образования 51 205 10 7 3
184 (-3) Мукачевский государственный университет 153 382 9 8 1
185 (-6) Академия труда, социальных отношений и туризма 72 371 9 9 0
186 (+6) Харьковский международный медицинский университет 76 318 9 6 3
187 (+1) Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука 83 315 9 7 2
188 (+5) Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия 87 258 9 6 3
189 (-4) Международный университет финансов 23 160 9 8 1
190 (new) Национальная академия управления 178 329 8
191 (+3) Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко 97 287 8 6 2
192 (-3) Харьковская гуманитарно-педагогическая академия 81 250 8 7 1
193 (+2) Харьковская государственная академия дизайна и искусств 47 225 8 6 2
194 (+7) Технический университет Метинвест Политехника 78 209 8 5 3
195 (-11) Харьковский технологический университет "ШАГ" 21 164 8 8 0
196 (+1) Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт 38 151 8 6 2
197 (-6) Киевский национальный лингвистический университет 226 382 7 6 1
198 (-12) Львовский медицинский университет 321 277 7 7 0
199 (+4) Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 50 128 7 5 2
200 (-2) Государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления" 79 284 6 5 1
201 (-5) Университет Короля Даниила 85 156 6 6 0
202 (-3) Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины 77 153 6 5 1
203 (-3) Национальная академия статистики, учета и аудита 80 137 6 5 1
204 (+2) Харьковская государственная академия культуры 115 127 6 4 2
205 (+8) Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова 28 126 6 3 3
206 (-4) Бердянский университет менеджмента и бизнеса 19 88 6 5 1
207 (new) Киевский университет туризма, экономики и права 30 79 6
208 (-3) Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" 35 123 5 4 1
209 (+2) Харьковский национальный университет искусств им. И. П. Котляревского 21 110 5 3 2
210 (-2) Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 44 106 5 4 1
211 (-7) Львовский институт экономики и туризма 19 106 5 4 1
212 (-5) Запорожский институт экономики и информационных технологий 21 91 5 4 1
213 (-4) Днепровский гуманитарный университет 17 92 4 3 1
214 (новый) Американ Юниверсити Киев 22 43 4
215 (-3) Киевский университет культуры 39 56 3 3 0
216 (-2) Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского 43 45 3 2 1
217 (-7) Киевский славистический университет 7 44 3 3 0
218 (new) Киевский институт Национальной гвардии Украины 23 9 2
219 (new) Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой 23 9 2
220 (new) Киевская муниципальная академия музыки им. Р. М. Глиэра 8 5 1
221 (new) Зигмунд Фрейд Университет Украина 7 3 1

Ранее мы информировали, что стоимость высшего образования в Украине возрастет.