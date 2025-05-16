Про це інформує 24 Канал. База даних Scopus постійно індексує понад 30 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До неї потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.
Дивіться також В Україні посилять перевірки у закладах освіти щодо навчання аспірантів
Який рейтинг українських вишів
У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Згідно з результатами рейтингу 2025 року найвищий індекс ЗВО України має Київський національний університет імені Шевченка.
Друге місце рейтингу займає Харківський національний університет імені Каразіна.
На третій позиції – Львівський національний університет імені Франка.
Четверту сходинку рейтингу обійняв Сумський державний університет.
На п'ятому місці рейтингу розташувався Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".
Рейтинг вишів за показниками Scopus 2025 року
|Місце ￬
|Заклад освіти
|Кількість публікацій
|Кількість цитувань
|Індекс Гірша 2025
|Індекс Гірша 2024
|Різниця (2025–2024)
|1
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|28239
|236909
|139
|129
|10
|2
|Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
|15592
|115671
|96
|89
|7
|3
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|10866
|81760
|82
|78
|4
|4 (+2)
|Сумський державний університет
|5895
|66725
|81
|73
|8
|5
|Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
|14179
|73528
|78
|74
|4
|6 (-2)
|Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
|5026
|40592
|77
|75
|2
|7 (+1)
|Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
|3128
|28685
|74
|66
|8
|8 (-1)
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|5399
|32944
|71
|70
|1
|9
|Національний університет «Львівська політехніка»
|14944
|84089
|70
|65
|5
|10
|Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
|2260
|29558
|70
|63
|7
|11 (+2)
|Харківський національний медичний університет
|3441
|33647
|66
|57
|9
|12
|Дніпровський державний медичний університет
|1529
|29198
|65
|58
|7
|13 (+1)
|Національний медичний університет імені О. О.Богомольця
|3906
|21070
|64
|57
|7
|14 (+29)
|Український державний університет науки і технологій
|5397
|31829
|62
|33
|29
|15 (-4)
|Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
|7409
|38769
|61
|59
|2
|16 (-1)
|Донецький національний медичний університет
|1775
|14977
|59
|57
|2
|17
|Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
|2254
|18933
|58
|53
|5
|18 (-2)
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|5633
|31070
|55
|54
|1
|19 (-1)
|Український державний хіміко-технологічний університет
|2219
|18130
|55
|51
|4
|20 (-1)
|Ужгородський національний університет
|4367
|25780
|53
|50
|3
|21 (-1)
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|860
|11171
|52
|48
|4
|22 (-1)
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|4721
|25142
|51
|46
|5
|23 (+4)
|Національний авіаційний університет
|5163
|23739
|50
|40
|10
|24 (-2)
|Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
|3274
|21203
|49
|44
|5
|25 (+10)
|Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
|2415
|20426
|48
|36
|12
|26 (+2)
|Міжрегіональна академія управління персоналом
|1264
|8163
|48
|40
|8
|27 (-3)
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|5203
|22943
|46
|42
|4
|28 (-5)
|Національний університет «Києво-Могилянська академія»
|1392
|11636
|46
|43
|3
|29 (+1)
|Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
|2557
|14361
|43
|39
|4
|30 (+4)
|Національний університет водного господарства та природокористування
|1613
|10674
|42
|37
|5
|31 (+6)
|Західноукраїнський національний університет
|1917
|9120
|42
|36
|6
|32 (-6)
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|1144
|8163
|42
|41
|1
|33
|Криворізький державний педагогічний університет
|667
|6849
|42
|38
|4
|34 (-5)
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|2603
|12483
|41
|39
|2
|35 (+6)
|Сумський національний аграрний університет
|1422
|9788
|40
|34
|6
|36 (-4)
|Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
|1108
|9258
|40
|38
|2
|37 (-6)
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|1762
|13604
|39
|38
|1
|38 (-2)
|Національний лісотехнічний університет України
|640
|8261
|39
|36
|3
|39
|Національний університет цивільного захисту України
|880
|6173
|39
|35
|4
|40
|Вінницький національний технічний університет
|1761
|8859
|38
|34
|4
|41 (+1)
|Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
|2007
|7499
|38
|34
|4
|42 (+9)
|Херсонський державний університет
|770
|5152
|38
|32
|6
|43 (+13)
|Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
|1174
|4775
|38
|29
|9
|44 (+4)
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|1914
|10881
|37
|32
|5
|45
|Національний університет харчових технологій
|1313
|7850
|37
|33
|4
|46 (-8)
|Криворізький національний університет
|1156
|7833
|37
|36
|1
|47 (+5)
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|1776
|10426
|36
|31
|5
|48 (-1)
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|900
|9939
|36
|33
|3
|49 (-5)
|Національний університет «Одеська політехніка»
|1928
|8477
|36
|33
|3
|50 (-4)
|Донецький національний технічний університет
|1830
|6832
|35
|33
|2
|51 (+17)
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|877
|5198
|35
|27
|8
|52 (-3)
|Одеський національний технологічний університет
|1331
|6859
|34
|32
|2
|53 (-3)
|Буковинський державний медичний університет
|2229
|6755
|34
|32
|2
|54 (-1)
|Національний фармацевтичний університет
|2051
|8731
|33
|30
|3
|55 (-1)
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|1633
|8586
|33
|30
|3
|56 (+2)
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|1587
|8503
|33
|28
|5
|57 (+20)
|Українська медична стоматологічна академія
|1416
|6290
|33
|25
|8
|58 (-3)
|Донбаська державна машинобудівна академія
|776
|6247
|33
|29
|4
|59 (+1)
|Український державний університет залізничного транспорту
|1055
|5604
|32
|28
|4
|60 (+4)
|Державний біотехнологічний університет
|1717
|8918
|31
|27
|4
|61 (+2)
|Івано-Франківський національний медичний університет
|1230
|8812
|31
|27
|4
|62 (-5)
|Київський національний університет технологій та дизайну
|1290
|8127
|31
|28
|3
|63 (-38)
|Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
|1617
|5833
|31
|41
|-10
|64 (+7)
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|1153
|5633
|31
|26
|5
|65 (+7)
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|801
|4869
|31
|26
|5
|66 (-4)
|Приазовський державний технічний університет
|969
|4597
|31
|28
|3
|67 (+2)
|Державний університет інфраструктури та технологій
|702
|3637
|31
|27
|4
|68 (-9)
|Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
|1802
|7691
|30
|28
|2
|69 (+1)
|Одеський національний медичний університет
|1410
|6263
|30
|26
|4
|70 (-4)
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|1074
|6347
|29
|27
|2
|71 (-10)
|Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
|1025
|4562
|29
|28
|1
|72 (-5)
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
|615
|4255
|29
|27
|2
|73 (+3)
|Державний торговельно-економічний університет
|1562
|6215
|28
|25
|3
|74 (-9)
|Запорізький національний університет
|1621
|5860
|28
|27
|1
|75 (-2)
|Національний університет «Чернігівська політехніка»
|745
|4681
|28
|26
|2
|76 (+7)
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|1125
|4652
|28
|24
|4
|77 (+2)
|Університет «Київська школа економіки»
|256
|3235
|28
|25
|3
|78 (-3)
|Національний університет «Запорізька політехніка»
|1988
|6599
|27
|25
|2
|79 (+3)
|Хмельницький національний університет
|1388
|6344
|27
|24
|3
|80 (+16)
|Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди
|600
|4481
|27
|21
|6
|81 (+8)
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|1048
|4365
|27
|22
|5
|82 (-4)
|Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
|642
|3878
|27
|25
|2
|83 (-75)
|Державний університет «Житомирська політехніка»
|961
|3825
|27
|25
|2
|84 (-10)
|Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
|702
|3430
|27
|26
|1
|85 (-4)
|Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
|328
|2796
|27
|25
|2
|86 (-2)
|Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
|588
|3283
|26
|24
|2
|87 (+6)
|Бердянський державний педагогічний університет
|382
|2310
|26
|22
|4
|88 (+9)
|Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
|812
|3757
|25
|21
|4
|89 (-2)
|Миколаївський національний аграрний університет
|687
|3730
|25
|23
|2
|90 (-4)
|Національний університет фізичного виховання і спорту України
|634
|3603
|25
|23
|2
|91
|Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|674
|2788
|25
|22
|3
|92 (-7)
|Одеський державний екологічний університет
|485
|4435
|24
|23
|1
|93 (+9)
|Київський Університет імені Бориса Грінченка
|1126
|4101
|24
|20
|4
|94
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|870
|4002
|24
|21
|3
|95
|Національний транспортний університет
|868
|3332
|24
|21
|3
|96 (+2)
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|963
|3238
|24
|21
|3
|97 (+7)
|Львівський національний університет природокористування
|608
|3180
|24
|20
|4
|98 (+23)
|Одеський національний морський університет
|603
|3034
|24
|18
|6
|99 (-9)
|Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
|456
|3032
|24
|22
|2
|100
|Білоцерківський національний аграрний університет
|433
|2553
|24
|21
|3
|101 (-13)
|Херсонська державна морська академія
|366
|2240
|24
|23
|1
|102 (-1)
|Львівський торговельно-економічний університет
|274
|1816
|24
|21
|3
|103 (+8)
|Поліський національний університет
|956
|3563
|23
|19
|4
|104 (-1)
|Вінницький національний аграрний університет
|604
|3532
|23
|20
|3
|105 (-6)
|Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
|546
|2439
|23
|21
|2
|106 (-14)
|Черкаський державний технологічний університет
|574
|2397
|23
|22
|1
|107 (+5)
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|464
|3001
|22
|19
|3
|108 (+9)
|Херсонський державний аграрно-економічний університет
|349
|2028
|22
|19
|3
|109 (+21)
|Подільський державний університет
|404
|2021
|22
|16
|6
|110 (+15)
|Університет митної справи та фінансів
|411
|2017
|22
|17
|5
|111 (-3)
|Одеський національний економічний університет
|272
|1685
|22
|20
|2
|112 (-2)
|Луцький національний технічний університет
|1062
|4106
|21
|19
|2
|113
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|620
|2684
|21
|19
|2
|114 (+6)
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|718
|2430
|21
|18
|3
|115 (-1)
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|552
|2386
|21
|19
|2
|116
|Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
|563
|2151
|21
|19
|2
|117 (-12)
|Маріупольский державний університет
|336
|2086
|21
|20
|1
|118 (-3)
|Херсонський національний технічний університет
|608
|2068
|21
|19
|2
|119 (+19)
|Харківський національний університет внутрішніх справ
|528
|1871
|21
|15
|6
|120 (-14)
|Донбаська національна академія будівництва і архітектури
|404
|1824
|21
|20
|1
|121 (-14)
|Луганський державний медичний університет
|243
|1587
|21
|20
|1
|122 (-13)
|ІТ СТЕП Університет
|61
|950
|21
|20
|1
|123 (-4)
|Полтавський державний аграрний університет
|712
|2657
|20
|18
|2
|124 (+32)
|Національний університет «Одеська морська академія»
|696
|2240
|20
|12
|8
|125 (-3)
|Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
|395
|2157
|20
|18
|2
|126 (-3)
|Українська академія друкарства
|394
|1922
|20
|18
|2
|127 (-9)
|Міжнародний гуманітарний університет
|242
|1387
|20
|19
|1
|128
|Державний податковий університет
|504
|1952
|19
|16
|3
|129
|Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
|322
|1844
|19
|16
|3
|130 (+1)
|Національна академія державного управління при Президентові України
|253
|1411
|19
|16
|3
|131 (+3)
|Національна академія Національної гвардії України
|292
|1298
|19
|16
|3
|132 (-5)
|Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|340
|1259
|19
|17
|2
|133 (+30)
|Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|282
|1079
|19
|12
|7
|134 (+1)
|Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
|895
|2384
|18
|15
|3
|135 (-2)
|Військова академія (м. Одеса)
|538
|1701
|18
|16
|2
|136 (-4)
|Харківська державна академія фізичної культури
|491
|1463
|18
|16
|2
|137 (-13)
|Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
|322
|1425
|18
|18
|0
|138 (-12)
|Університет банківської справи
|126
|1087
|18
|17
|1
|139 (-3)
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|549
|2224
|17
|15
|2
|140 (+2)
|Львівський державний університет внутрішніх справ
|597
|2045
|17
|14
|3
|141 (-2)
|Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
|270
|1119
|17
|15
|2
|142 (+11)
|Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
|319
|1114
|17
|13
|4
|143 (-3)
|Європейський університет
|152
|960
|17
|15
|2
|144 (+4)
|Український католицький університет
|343
|3437
|16
|13
|3
|145 (-8)
|Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
|621
|1686
|16
|15
|1
|146 (-3)
|Дніпровський державний технічний університет
|604
|1414
|16
|14
|2
|147 (+2)
|Рівненський державний гуманітарний університет
|414
|1352
|16
|13
|3
|148 (-2)
|Київський академічний університет
|225
|1341
|16
|14
|2
|149 (-4)
|Київський національний університет культури і мистецтв
|399
|1314
|16
|14
|2
|150 (+18)
|Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
|291
|974
|16
|11
|5
|151 (+3)
|Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України
|161
|967
|16
|13
|3
|152 (-11)
|Житомирський вiйськовий iнститут iменi С. П. Корольова
|138
|763
|16
|15
|1
|153 (-9)
|Донбаський державний педагогічний університет
|272
|1161
|15
|14
|1
|154 (-3)
|Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
|411
|1088
|15
|13
|2
|155 (+5)
|Національна академія внутрішніх справ
|330
|977
|15
|12
|3
|156 (-4)
|Університет імені Альфреда Нобеля
|222
|962
|15
|13
|2
|157 (+2)
|Національний університет «Острозька академія»
|299
|897
|15
|12
|3
|158 (-3)
|Київський медичний університет
|332
|891
|15
|13
|2
|159 (-12)
|Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
|173
|842
|15
|14
|1
|160 (-10)
|Уманський національний університет садівництва
|479
|1173
|14
|13
|1
|161 (-4)
|Полтавський університет економіки і торгівлі
|298
|1114
|14
|12
|2
|162 (+7)
|Донецький державний університет внутрішніх справ
|188
|805
|14
|11
|3
|163 (+7)
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|170
|753
|14
|11
|3
|164 (-2)
|Класичний приватний університет
|163
|741
|14
|12
|2
|165
|Державний університет економіки і технологій
|102
|617
|14
|12
|2
|166 (+8)
|Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
|115
|538
|14
|10
|4
|167 (+10)
|Київський міжнародний університет
|134
|524
|14
|9
|5
|168 (+3)
|Національний університет «Одеська юридична академія»
|392
|1050
|13
|10
|3
|169 (-2)
|Національна академія Служби безпеки України
|257
|864
|13
|11
|2
|170 (+10)
|Міжнародний Європейський Університет
|258
|833
|13
|8
|5
|171 (-10)
|Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
|208
|774
|13
|12
|1
|172 (-8)
|Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
|201
|706
|13
|12
|1
|173 (+2)
|Львівський університет бізнесу та права
|65
|398
|13
|10
|3
|174 (-2)
|Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
|249
|690
|12
|10
|2
|175 (-9)
|Університет економіки та права «Крок»
|144
|609
|12
|12
|0
|176 (+7)
|Одеський державний університет внутрішніх справ
|214
|578
|12
|8
|4
|177 (-4)
|Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
|156
|513
|12
|10
|2
|178 (-2)
|Одеський державний аграрний університет
|188
|522
|11
|9
|2
|179 (new)
|Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
|117
|399
|11
|–
|–
|180 (+7)
|Українська військово-медична академія
|393
|606
|10
|7
|3
|181 (+1)
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|178
|369
|10
|8
|2
|182 (-4)
|Буковинський університет
|60
|341
|10
|9
|1
|183 (+7)
|Вінницька академія безперервної освіти
|51
|205
|10
|7
|3
|184 (-3)
|Мукачівський державний університет
|153
|382
|9
|8
|1
|185 (-6)
|Академія праці, соціальних відносин і туризму
|72
|371
|9
|9
|0
|186 (+6)
|Харківський міжнародний медичний університет
|76
|318
|9
|6
|3
|187 (+1)
|Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
|83
|315
|9
|7
|2
|188 (+5)
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|87
|258
|9
|6
|3
|189 (-4)
|Міжнародний університет фінансів
|23
|160
|9
|8
|1
|190 (new)
|Національна академія управління
|178
|329
|8
|–
|–
|191 (+3)
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|97
|287
|8
|6
|2
|192 (-3)
|Харківська гуманітарно-педагогічна академія
|81
|250
|8
|7
|1
|193 (+2)
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|47
|225
|8
|6
|2
|194 (+7)
|Технічний університет Метінвест Політехніка
|78
|209
|8
|5
|3
|195 (-11)
|Харківський технологічний університет «ШАГ»
|21
|164
|8
|8
|0
|196 (+1)
|Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
|38
|151
|8
|6
|2
|197 (-6)
|Київський національний лінгвістичний університет
|226
|382
|7
|6
|1
|198 (-12)
|Львівський медичний університет
|321
|277
|7
|7
|0
|199 (+4)
|Державний університет інформатики і штучного інтелекту
|50
|128
|7
|5
|2
|200 (-2)
|Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
|79
|284
|6
|5
|1
|201 (-5)
|Університет Короля Данила
|85
|156
|6
|6
|0
|202 (-3)
|Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
|77
|153
|6
|5
|1
|203 (-3)
|Національна академія статистики, обліку та аудиту
|80
|137
|6
|5
|1
|204 (+2)
|Харківська державна академія культури
|115
|127
|6
|4
|2
|205 (+8)
|Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
|28
|126
|6
|3
|3
|206 (-4)
|Бердянський університет менеджменту і бізнесу
|19
|88
|6
|5
|1
|207 (new)
|Київський університет туризму, економіки і права
|30
|79
|6
|–
|–
|208 (-3)
|Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
|35
|123
|5
|4
|1
|209 (+2)
|Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
|21
|110
|5
|3
|2
|210 (-2)
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|44
|106
|5
|4
|1
|211 (-7)
|Львівський інститут економіки і туризму
|19
|106
|5
|4
|1
|212 (-5)
|Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
|21
|91
|5
|4
|1
|213 (-4)
|Дніпровський гуманітарний університет
|17
|92
|4
|3
|1
|214 (new)
|Aмерікан Юніверсіті Київ
|22
|43
|4
|–
|–
|215 (-3)
|Київський університет культури
|39
|56
|3
|3
|0
|216 (-2)
|Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
|43
|45
|3
|2
|1
|217 (-7)
|Київський славістичний університет
|7
|44
|3
|3
|0
|218 (new)
|Київський інститут Національної гвардії України
|23
|9
|2
|–
|–
|219 (new)
|Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
|23
|9
|2
|–
|–
|220 (new)
|Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра
|8
|5
|1
|–
|–
|221 (new)
|Зіґмунд Фройд Університет Україна
|7
|3
|1
|–
|–
Раніше ми інформували, що вартість вищої освіти в Україні зросте.