Про це інформує 24 Канал. База даних Scopus постійно індексує понад 30 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До неї потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.

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Який рейтинг українських вишів

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з результатами рейтингу 2025 року найвищий індекс ЗВО України має Київський національний університет імені Шевченка.

Друге місце рейтингу займає Харківський національний університет імені Каразіна.

На третій позиції – Львівський національний університет імені Франка.

Четверту сходинку рейтингу обійняв Сумський державний університет.

На п'ятому місці рейтингу розташувався Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

Рейтинг вишів за показниками Scopus 2025 року