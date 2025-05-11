Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький ZN.UA, зазначає 24 Канал. У МОН також порівняли минулу та очікувану вартість.

Дивіться також Коли виші повинні оприлюднити вартість навчання на контракті

Вартість навчання у вишах України зростатиме

За даними МОН, якщо торік середня вартість контракту по Україні становила приблизно 35 – 38 тисяч гривень на рік, то вже цьогоріч очікують на суму до 50 тисяч гривень. Це приблизно така сама сума, яку виділяє держава на підготовку одного студента-бюджетника.

Заступник міністра пояснив, що підвищення вартості навчання відбудеться не лише через інфляцію.

Ми дуже часто говоримо про низькі зарплати наших учителів, але маємо розуміти, що зарплати викладачів вищої школи також низькі. А зарплата викладача напряму залежить від кількості студентів, які заходять у заклади вищої освіти, й від вартості їх навчання,

– зауважив Винницький.

І додав також, що у МОН розуміють, що така вартість навчання на контракті у вишах для багатьох українців є непосильною. Тож частину цієї вартості держава компенсуватиме через систему грантів.

Якщо раніше контрактник самостійно сплачував за контракт, наприклад, 38 тисяч гривень, то зараз, за підвищеної вартості, він платитиме 35 тисяч. Ще 15 – 16 тисяч отримає у формі гранту,

– заявив посадовець.

Раніше ми вже повідомляли, що вартість навчання у вишах нашої держави зросте. Зокрема, уточнили, що про це думають у ЗВО.