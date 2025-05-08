Таку норму містить постанова уряду № 417, яка погоджує перелік спеціальностей, для навчання на яких у 2025 році встановлять граничні, тобто мінімально можливі, ціни на контракт. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Вартість навчання у вишах зросте

До переліку таких спеціальностей включили:

B1 "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво";

B2 "Дизайн";

B11 "Філологія" (усі спеціалізації, крім української мови та літератури, мов та літератур корінних народів та національних меншин України, класичних мов та літератур, фольклористики, прикладної лінгвістики);

C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини" (за спеціалізаціями);

C2 "Політологія";

C3 "Міжнародні відносини";

C4 "Психологія";

C5 "Соціологія";

C6 "Географія та регіональні студії";

C7 "Журналістика";

D1 "Облік і оподаткування";

D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";

D3 "Менеджмент";

D4 "Публічне управління та адміністрування";

D5 "Маркетинг";

D7 "Торгівля";

D8 "Право";

D9 "Міжнародне право";

F1 "Прикладна математика";

F2 "Інженерія програмного забезпечення";

F3 "Комп'ютерні науки";

F5 "Кібербезпека та захист інформації";

F6 "Інформаційні системи і технології";

F7 "Комп'ютерна інженерія";

G17 "Архітектура та містобудування";

H6 "Ветеринарна медицина";

I1 "Стоматологія";

I2 "Медицина";

I3 "Педіатрія";

I4 "Медична психологія";

I5 "Медсестринство" (за спеціалізаціями)";

I6 "Технології медичної діагностики та лікування" (за спеціалізаціями)";

I7 "Терапія та реабілітація" (за спеціалізаціями);

I8 "Фармація" (за спеціалізаціями);

I9 "Громадське здоров'я";

J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";

J3 "Туризм та рекреація";

J5 "Морський та внутрішній водний транспорт".

Розмір плати за навчання протягом розрахункового строку виконання освітньої програми для здобуття відповідного ступеня вищої освіти за певною формою здобуття вищої освіти не може бути меншим ніж розмір плати за перший рік (курс) навчання, помножений на розрахунковий строк виконання освітньої програми в роках. У МОН заявляли, що чимало державних ЗВО занижують вартість навчання для студентів-контрактників коштом держави.

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Що про це думають у МОН

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявляв, що низька вартість контрактного навчання не дає змоги якісно готувати студентів.

Чимало ЗВО ставлять ціни на контракт наполовину або й більше нижчі, ніж та сума, яку сплачує держава університету за кожного студента-бюджетника. І коли держава дає, наприклад, на підготовку одного студента 55 – 56 тисяч гривень на рік, а студент-контрактник навчається за 25 тисяч, постає два запитання. Перше: чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника? (Насправді так воно і є.) І друге: чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, не можна. Це теж до питання про низькі зарплати викладачів. Через відсутність коштів в університеті заклад не здатний виплатити доплати й премії, а далі фактично йдеться про деградацію системи,

– казав він.

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Що думають у вишах

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко вважає, що такий крок суперечить європейському курсу у галузі вищої освіти, де доступ громадян ЄС до університетської освіти є практично безкоштовним, за кошти держави.

Він також додав, що аналіз свідчить таке: після набуття чинності постанови № 417 вартість навчання в Україні стане вищою, ніж є у багатьох університетах сусідніх Польщі, Чехії, Словаччини тощо. Це, на його думку, прискорить темпи виїзду молоді за кордон. Його консультації з ректорами Варшави, Праги, Нітри свідчать про їхній щирий подив цим крокам урядовців.

Ніколаєнко також повідомив, що Спілка ректорів України 1 травня звернулась з листом до Гаранта Конституції з проханням зупинити дію вказаної постанови Кабінету Міністрів України №417.