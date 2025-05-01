Відповідну постанову "Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені" ухвалив уряд. Про це інформує 24 Канал з посиланням на урядовий портал.

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Документ створює правові підстави для набрання чинності угоди, підписаної 25 січня 2025 року.

Підписана угода – важливий крок для наших країн, адже відкриває нові можливості для навчання, працевлаштування й професійної та освітньої мобільності громадян обох країн,

– зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, це лише перший крок ширшого процесу роботи з визнання документів та підтримки наших громадян по обидва боки кордону. Українці зможуть легше навчатись, працювати й реалізовувати себе, не стикаючись з бюрократичними бар'єрами.

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