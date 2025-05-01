Соответствующее постановление "Об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях" приняло правительство. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на правительственный портал.

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В Украине будут признавать молдавские документы об образовании

Документ создает правовые основания для вступления в силу соглашения, подписанного 25 января 2025 года.

Подписанное соглашение – важный шаг для наших стран, ведь открывает новые возможности для обучения, трудоустройства и профессиональной и образовательной мобильности граждан обеих стран,

– отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

По его словам, это лишь первый шаг широкого процесса работы по признанию документов и поддержки наших граждан по обе стороны границы. Украинцы смогут легче учиться, работать и реализовывать себя, не сталкиваясь с бюрократическими барьерами.

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