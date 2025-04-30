Речь идет об изменениях в законы Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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Социальные льготы военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет могут усилить
Правительство уже зарегистрировало в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, на особый период".
Так, нардепам предлагают согласовать изменения в такие законы:
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ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", что утвердят гарантии права на обучение военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту;
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ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", что урегулируют вопрос о предоставлении права военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, на особый период, учиться в учреждениях высшего образования для получения соответствующего уровня образования без отрыва от службы, а также права на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования;
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ЗУ "О высшем образовании", гарантирующих сохранение места обучения и стипендии на период военной службы;
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ЗУ "Об образовании", гарантирующие сохранение места обучения на период военной службы;
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ЗУ "О профессиональном предвысшем образовании", гарантирующих сохранение места обучения на период военной службы.