Мовиться про зміни до законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту". Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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Соціальні пільги військовослужбовців віком від 18 до 25 років можуть посилити
Уряд вже зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період".
Так, нардепам пропонують погодити зміни до таких законів:
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ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", що затвердять гарантії права на навчання військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом;
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ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", що врегулюють питання щодо надання права військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період, навчатися у закладах вищої освіти для здобуття відповідного рівня освіти без відриву від служби, а також права на відпустку у зв'язку з навчанням у закладі вищої освіти;
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ЗУ "Про вищу освіту", що гарантують збереження місця навчання та стипендії на період військової служби;
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ЗУ "Про освіту", що гарантують збереження місця навчання на період військової служби;
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ЗУ "Про фахову передвищу освіту", що гарантують збереження місця навчання на період військової служби.