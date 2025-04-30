А документи про закінчення курсів визнаватимуть у державах-членах НАТО. Це сприятиме взаємосумісності українських військових освітніх структур зі структурами освіти НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Дивіться також У вишах та коледжах України відбуваються позапланові перевірки

В Україні стартує аудит системи військової освіти

Аудит відбуватиметься у межах кількох етапів за фінансування партнерів з Литви. Спочатку експерти нададуть військовим вишам критерії відповідності та оцінювання. Відповідно до них відбуватиметься аудит та фінальна сертифікація курсів професійної військової освіти. У травні військові ЗВО та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти мають підготувати звіти самооцінювання та заповнити опитувальники щодо відповідності зазначеним критеріям НАТО в системі освіти.

З червня по вересень експерти Північноатлантичного альянсу у сфері військової освіти вивчатимуть підготовлені звіти та опитувальники. Восени група експертів НАТО прибуде з візитом до України для зустрічі з представниками системи військової освіти.

Фінальний звіт від аудиторів за підсумками перевірки очікують у грудні 2025 року.

Результати інституційного аудиту системи військової освіти дадуть об'єктивну оцінку виконанню рекомендацій за результатами аудиту 2020 року.

У МОУ зазначили, що за підтримки програми НАТО з удосконалення військової освіти DEEP вже забезпечується посилення підготовки українських фахівців з питань професійного розвитку, лідерства, обміну досвідом підготовки, ведення бойових дій, мовної підготовки тощо.