А документы об окончании курсов будут признавать в государствах-членах НАТО. Это будет способствовать совместимости украинских военных образовательных структур со структурами образования НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

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В Украине стартует аудит системы военного образования

Аудит будет проходить в рамках нескольких этапов при финансировании партнеров из Литвы. Сначала эксперты предоставят военным вузам критерии соответствия и оценки. В соответствии с ними будет происходить аудит и финальная сертификация курсов профессионального военного образования. В мае военные ЗВО и военные учебные подразделения высших учебных заведений должны подготовить отчеты самооценки и заполнить опросники о соответствии указанным критериям НАТО в системе образования.

С июня по сентябрь эксперты Североатлантического альянса в сфере военного образования будут изучать подготовленные отчеты и опросники. Осенью группа экспертов НАТО прибудет с визитом в Украину для встречи с представителями системы военного образования.

Финальный отчет от аудиторов по итогам проверки ожидают в декабре 2025 года.

Результаты институционального аудита системы военного образования дадут объективную оценку выполнению рекомендаций по результатам аудита 2020 года.

В МОУ отметили, что при поддержке программы НАТО по совершенствованию военного образования DEEP уже обеспечивается усиление подготовки украинских специалистов по вопросам профессионального развития, лидерства, обмена опытом подготовки, ведения боевых действий, языковой подготовки и тому подобное.