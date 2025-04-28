Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Государственную службу качества образования. Комиссия будет изучать вопросы вступительной кампании и организации образовательного процесса.
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В вузах и колледжах – проверки
Цель таких проверок – устранение нарушений норм законодательства в условиях правового режима военного положения.
В Госслужбе напомнили, что в предыдущие годы обнаружили внесение недостоверной информации, просрочки сроков внесения или отсутствие информации о соискателях образования – мужчин призывного возраста – в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО), а также нарушения в формировании контингента соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования и осуществления научной работы аспирантов.
К теме В учебных заведениях будут проходить плановые и внеплановые проверки
В учебных заведениях будут проходить проверки
- В Украине возобновили плановые и внеплановые мероприятия государственного надзора и контроля в сфере образования. И теперь в учебных заведениях могут происходить проверки.
- Основанием для проведения внеплановой проверки учебного заведения является обращение физического лица.
- Также основанием для проведения внеплановой проверки учебного заведения может быть обращение образовательного омбудсмена.
- Как плановые, так и внеплановые проверки учебных заведений должны осуществлять Государственная служба качества образования и ее территориальные органы.