Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Государственную службу качества образования. Комиссия будет изучать вопросы вступительной кампании и организации образовательного процесса.

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В вузах и колледжах – проверки

Цель таких проверок – устранение нарушений норм законодательства в условиях правового режима военного положения.

В Госслужбе напомнили, что в предыдущие годы обнаружили внесение недостоверной информации, просрочки сроков внесения или отсутствие информации о соискателях образования – мужчин призывного возраста – в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО), а также нарушения в формировании контингента соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования и осуществления научной работы аспирантов.

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