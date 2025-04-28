Про це інформує 24 Канал з посиланням на Державну службу якості освіти. Комісія вивчатиме питання вступної кампанії та організації освітнього процесу.

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У вишах та коледжах – перевірки

Мета таких перевірок – усунення порушень норм законодавства в умовах правового режиму воєнного стану.

У Держслужбі нагадали, що у попередні роки виявили внесення недостовірної інформації, прострочення термінів внесення або відсутність інформації про здобувачів освіти – чоловіків призовного віку – у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), а також порушення у формуванні контингенту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та здійснення наукової роботи аспірантів.

До теми У закладах освіти відбуватимуться планові та позапланові перевірки

У закладах освіти відбуватимуться перевірки