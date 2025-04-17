Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Відповідні зміни до постанови про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану вніс Кабінет Міністрів України.

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У закладах освіти відбуватимуться перевірки

Підставою для проведення позапланової перевірки закладу освіти є звернення фізичної особи.

Також підставою для проведення позапланової перевірки закладу освіти може бути звернення освітнього омбудсмена.

Як планові, так і позапланові перевірки закладів освіти мають здійснювати Державна служба якості освіти та її територіальні органи.

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